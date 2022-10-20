«Король попросил меня стать премьером». Кот Ларри с Даунинг-стрит пошутил о своей новой должности в Твиттере 20 октября, 21:00 Страна в надежных лапах (Фото:Твиттер Ларри)

На фоне новостей об отставке британской премьерки Лиз Трасс на странице кота-мышелова Ларри из Даунинг-стрит появилось шутливое заявление о том, что следующим премьером станет он.

«Король попросил меня стать премьер-министром, потому что эта чушь длится довольно долго», - говорится в посте.

На фото котик пародирует других премьеров, у него даже есть миниатюрная трибуна.

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Напомним, что премьер-министр Великобритании Лиз Трасс в четверг, 20 октября, объявила, что подает в отставку после 45 дней в должности. Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон намерен принять участие в конкурсе на должность главы правительства Британии. Украинцы успевают быстро реагировать на новости и выдавать шутки, а НВ отобрал самые смешные посты.

Отметим, что глава парламентской группы внутри Консервативной партии сэр Грэм Брэди говорил, что нового лидера правящей Консервативной партии Трасс могут избрать до 31 октября.