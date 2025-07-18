В социальных сетях уже несколько дней не утихают разговоры относительно приезда и пребывания в Украине спецпредставителя президента США Дональда Трампа — Кита Келлога.

Украинцы шутили и создавали мемы о том, что наконец высыпались, потому что интенсивность российских обстрелов уменьшилась, пока американский представитель находился с рабочим визитом здесь.

Президент Украины Владимир Зеленский тоже обратил внимание на то, что Россия не атаковала массово украинские города, потому что боялась реакции или ответа Соединенных Штатов.

Среди шутливых и ироничных высказываний украинцев появилось также и трогательное сообщение о Ките Келлоге. В публикации в Facebook американца сравнили с котом, который «вернул киевлянам покой». Автор Антон Ивахнов опубликовал и назвал свой пост короткой сказкой — ее активно начали распространять пользователи в соцсетях.

«Когда в Киеве уже никто не помнил, что такое нормальный сон — сирены, взрывы, новости в три часа ночи появился он. Кот Келлог. Дряхлый, пушистый, в очках для сна и миской валерьянки. Он просто лег на Крещатике, облизал лапку, зевнул и начал мурлыкать. Его мурлыканье проникало в каждое окно, каждый двор, окутывало людей теплой волной. Киевляне с недоверием закрыли глаза… И провалились в самый сладкий сон за последние два месяца. Все уснули. Даже последний генератор на Троещине».

В заметке мужчина добавил, что «кот Келлог муркнул удовлетворенно, имея в виду, что завтра продолжим».

Только силы ПВО не спали, продолжает автор «сказки». «Берегли чуткий сон киевлян и… кота Келлога».

В конце Антон Ивахнов призвал оставить «Келлога себе на память о сне».