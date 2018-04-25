Космический аппарат Rosetta снял завораживающий "снегопад" на поверхности кометы - видео

Пользователь Twitter сделал из фотографий Европейского космического агенства (ESA) с поверхности кометы Чурюмова-Герасименко анимацию. Получилось завораживающе.
Космическая станция Rosetta упала на поверхность кометы Чурюмова-Герасименко еще в 2016 году, но ученые ESA продолжают работать с полученными материалами и публикуют новые снимки.
Как сообщает издание Gizmodo, фотографии, которые landru79 использовал для анимации были сделаны 1 марта 2016 года, тогда станция пролетала мимо кометы.
#ROSETTA ???? OSIRIS #67P/CHURYUMOV-GERASIMENKO new albums ????--ROSETTA EXTENSION 2 MTP030-- Miércoles 1 Junio 2016 all filters stacked pic.twitter.com/Bf173Z5g79— landru79 (@landru79) 23 апреля 2018 г.
"Снег" в кадре может быть пылью с кометы, или помехами от космических частиц.
landru79 сделал еще одну анимацию, в которой выровнял фотографии по звездам.
Si apilamos todo el set alineando con las estrellas de fondo se distingue mejor que son estrellas y q es polvo (olvidaos de rayos cósmicos ) #ROSETTA ???? OSIRIS #67P/CHURYUMOV-GERASIMENKO new albums ????--ROSETTA EXTENSION 2 MTP030-- Miércoles 1 Junio 2016 all filters stacked???? pic.twitter.com/UyZ628JxKP— landru79 (@landru79) 24 апреля 2018 г.
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