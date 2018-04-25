Космический аппарат Rosetta снял завораживающий "снегопад" на поверхности кометы - видео

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Фото: ESA

"Снег" в кадре может быть пылью с кометы, или помехами от космических частиц

Пользователь Twitter сделал из фотографий Европейского космического агенства (ESA) с поверхности кометы Чурюмова-Герасименко анимацию. Получилось завораживающе. 

Космическая станция Rosetta упала на поверхность кометы Чурюмова-Герасименко еще в 2016 году, но ученые ESA продолжают работать с полученными материалами и публикуют новые снимки.

Как сообщает издание Gizmodo, фотографии, которые landru79 использовал для анимации были сделаны 1 марта 2016 года, тогда станция пролетала мимо кометы. 

"Снег" в кадре может быть пылью с кометы, или помехами от космических частиц.

landru79 сделал еще одну анимацию, в которой выровнял фотографии по звездам.

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