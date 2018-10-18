Кошмар гефирофоба. В Сети появилось видео, в котором 70-летний мост прогибается под автобусом

Вес автобуса в три раза превышает допустимую нагрузку на мост

Если после просмотра этого видео вы сможете ездить по подвесным мостам, то у вас очень крепкие нервы.

В Сети появилось, видео в котором подвесной мост Бивер Бридж построенный в 1949 году в штате Арканзас, США, прогибается под 35-тонным автобусом.

Как пишет Mashable, вес автобуса в три раза превышает максимально допустимую нагрузку на мост.

После инцидента полиция закрыла объект для проверки на повреждения.

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