Кошмар гефирофоба. В Сети появилось видео, в котором 70-летний мост прогибается под автобусом

Если после просмотра этого видео вы сможете ездить по подвесным мостам, то у вас очень крепкие нервы.
В Сети появилось, видео в котором подвесной мост Бивер Бридж построенный в 1949 году в штате Арканзас, США, прогибается под 35-тонным автобусом.
Как пишет Mashable, вес автобуса в три раза превышает максимально допустимую нагрузку на мост.
После инцидента полиция закрыла объект для проверки на повреждения.
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