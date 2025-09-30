Вместо будильника. В сетях показали, как каждое утро котик будит свою хозяйку — видео растрогало пользователей

30 сентября
Видео, на котором котик будит хозяйку, завирусилось в сети (Фото: logng39ah4/TikTok/скриншот)

В соцсетях опубликовали милое видео с полосатой кошкой вместо будильника. Пушистик подходит утром к владелице и пытается разбудить ее.

Видео 27 сентября появилось в TikTok и за три дня набрало более 2,7 миллиона просмотров. На кадрах видно, как четвероногий мурлычет и пытается подступиться к своей хозяйке. Она не встает, поэтому кошка начинает активно ласкать и мяукать, пытаясь разбудить женщину.

Видео растрогало пользователей соцсетей и собрало почти 750 тысяч лайков.

«Кот такой вежливый, мой же кричит мне в лицо и топчется по нему», — пишет один из комментаторов. Другой добавляет, что она такая «агрессивно нежная».

В целом пользователи в основном тронуты сценой или же рассказывают истории о своих пушистиках.

Комментарии пользователей / Фото: Скриншот

Тем временем в сети вирусится еще одно видео. Пользователей тронуло, как 93-летний австралиец выполняет один ежедневный ритуал со своим пушистым любимцем.

