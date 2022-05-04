«Мое тотемное животное». Спасенная киса из Бородянки, которая месяц провела на седьмом этаже разрушенного дома, стала звездой Сети 4 мая, 15:34 Цей матеріал також доступний українською Обычная украинская кошка (Фото:Алексей Пылев)

Рыженькая кошка, которая почти месяц провела сама на седьмом этаже разрушенной многоэтажки в Бородянке, стала звездой Сети. Животное спасли активисты ЗооПатруля, а его фото завирусилось среди украинцев. Больше всего пользователи оценили недовольную мордашку кисы. Сейчас у пушистой уже фан-арты, мемы и шутки о ней, а НВ собрало самые актуальные.

Украинский иллюстратор Александр Грехов нарисовал киску, которую назвали в честь пгт, где она проживала — Бородянка.

Кроме этого, Грехов поделился новостью о новом мерче от организации ЗооПатруль с его изображением. Вырученные средства будут тратить на спасение животных.

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Журналистка Алина Полякова назвала Бородянку своим тотемным животным.

Кошку успели сравнить с выносливым кухонным шкафчиком тоже из Бородянки, который выдержал обстрел оккупантов и находится в музее Революции Достоинства.

Сейчас все украинские котики выглядят так:

Иллюстрации с кошечкой разлетелись в Твиттере тоже.

А ее фото покорило сердца украинцев.

В конце концов, одно известно точно: кошка несокрушимая.

Отметим, что до войны в Бородянке, поселке городского типа примерно в 50 км к западу от Киева, проживало около 13 тыс. человек. Сколько сейчас — неизвестно.

За месяц, проведенный под российской оккупацией, населенный пункт, не имеющий никаких военных объектов, превратился в сплошные руины: из 29 местных многоэтажек 8 уничтожены до основания, еще 21 имеют большие повреждения.

Бородянку освободили от врага еще в начале апреля. В настоящее время в пгт продолжаются работы по восстановлению инфраструктуры, подключению к газо- и электроснабжению, а также восстановлению водоснабжения.

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