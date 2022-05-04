«Мое тотемное животное». Спасенная киса из Бородянки, которая месяц провела на седьмом этаже разрушенного дома, стала звездой Сети

4 мая, 15:34
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Обычная украинская кошка (Фото:Алексей Пылев)

Обычная украинская кошка (Фото:Алексей Пылев)

Рыженькая кошка, которая почти месяц провела сама на седьмом этаже разрушенной многоэтажки в Бородянке, стала звездой Сети. Животное спасли активисты ЗооПатруля, а его фото завирусилось среди украинцев. Больше всего пользователи оценили недовольную мордашку кисы. Сейчас у пушистой уже фан-арты, мемы и шутки о ней, а НВ собрало самые актуальные.

Украинский иллюстратор Александр Грехов нарисовал киску, которую назвали в честь пгт, где она проживала — Бородянка.

https://www.facebook.com/aleksandrgrekhov/posts/10217624329234866

Кроме этого, Грехов поделился новостью о новом мерче от организации ЗооПатруль с его изображением. Вырученные средства будут тратить на спасение животных.

Видео дня
https://www.facebook.com/aleksandrgrekhov/posts/10217625742630200

Журналистка Алина Полякова назвала Бородянку своим тотемным животным.

https://www.facebook.com/poliakovushka/posts/5171867942859999

Кошку успели сравнить с выносливым кухонным шкафчиком тоже из Бородянки, который выдержал обстрел оккупантов и находится в музее Революции Достоинства.

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=5486854844677289&set=a.171953076167519&type=3

Сейчас все украинские котики выглядят так:

https://www.facebook.com/Memagramm/posts/122010263811625

Иллюстрации с кошечкой разлетелись в Твиттере тоже.

https://mobile.twitter.com/sumlenny/status/1521595898001821698

А ее фото покорило сердца украинцев.

https://twitter.com/Anri__Tina/status/1521716477568729089

В конце концов, одно известно точно: кошка несокрушимая.

https://twitter.com/magicflore/status/1521494471359311875

Отметим, что до войны в Бородянке, поселке городского типа примерно в 50 км к западу от Киева, проживало около 13 тыс. человек. Сколько сейчас — неизвестно.

За месяц, проведенный под российской оккупацией, населенный пункт, не имеющий никаких военных объектов, превратился в сплошные руины: из 29 местных многоэтажек 8 уничтожены до основания, еще 21 имеют большие повреждения.

https://www.youtube.com/watch?v=f9UjXkIf-as&feature=emb_imp_woyt

Бородянку освободили от врага еще в начале апреля. В настоящее время в пгт продолжаются работы по восстановлению инфраструктуры, подключению к газо- и электроснабжению, а также восстановлению водоснабжения.

Редактор: Дарина Грисюк

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Теги:   Домашние животные Коты Милота Кошка Бородянка

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