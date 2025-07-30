Королевская семья ищет садовника с зарплатой 123 фунта стерлингов в день. Успешный кандидат получит возможность жить в Букингемском дворце.

Об этом 24 июля сообщило медиа What’s The Jam. Король Чарльз и королева Камилла ищут работника, который присоединится к их команде за 32 000 фунтов стерлингов (более 42 000 долларов) в год.

Реклама

Претендент на работе в королевской семье будет отвечать за поддержку 39 акров (более 15 га) садов Букингемского дворца и поддерживать их на «самом высоком уровне».

Кандидаты должны любить садоводство, иметь соответствующую квалификацию, отличные знания по уходу за газонами и уметь пользоваться садовой техникой. Кроме того, от кандидатов требуют навыки тайм-менеджмента, адаптивный стиль общения и творческий подход к делу.

«Это уход за садами, которыми будут восхищаться тысячи. Это использование каждой возможности, чтобы оставить свой след. Это гордость присоединиться к команде в самом сердце всемирно известного учреждения. Это то, что делает работу в Королевском доме исключительной», — цитирует медиа текст объявления.

Взамен обещают зарплату 32 000 фунтов стерлингов в год, бесплатные обеды и проживание в Букингемском дворце. Отбор кандидатов продолжался до 27 июля.