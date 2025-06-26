Королева Нидерландов спародировала манеры Трампа во время фотосессии с ним — видео

26 июня, 10:34
Поделиться:
Фотосессия с американским и нидерландским лидерами (Фото: EPA)

Фотосессия с американским и нидерландским лидерами (Фото: EPA)

Королева Нидерландов Максима во время встречи с президентом США Дональдом Трапом передразнила американского лидера, спародировав его манеры.

Соответствующее видео 25 июня опубликовали на YouTube-канале Forbes Breaking News. Встреча с Трампом состоялась в рамках саммита НАТО 2025, который начался во вторник, 24 июня, в Гааге.

Реклама

Участников встречи принимала 54-летняя королева Нидерландов Максима вместе со своим мужем, королем Виллемом-Александром и старшей дочерью Катариной-Амалией.

https://youtu.be/129dHp3DdRc?si=pC9ATTYLaT8L0Zwv

Утром 25 июня перед завтраком состоялась фотосессия с Трампом и нидерландской королевой. Во время фотосессии лидер Нидерландов смотрела сначала как Трамп позировал для фотосессии, а затем попыталась повторить его мимику.

Читайте также:
«Мы с ними до конца». Трамп заявил о своей приверженности 5 статье НАТО по коллективной обороне

Как отметило нидерландское издание Vandaag Inside, королева Максима «подражает Трампу» выражением лица после фотосессии.

Между тем другое медиа NRC написало, что поведение Максимы естественно. Медиа добавило, что по научным исследованиям, «подражание кому-то другому происходит автоматически». Это связано с желанием человека «лучше предвидеть или оценить своего собеседника».

Читайте также:
«Очень приятный» Зеленский и Путин, который должен закончить войну. Главные заявления Трампа на полях саммита НАТО в Гааге
Редактор: Виктория Пасайлюк

Теги:   Дональд Трамп Королева Максима Нидерланды Курьезы Саммит НАТО в Гааге Гаага НАТО

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies