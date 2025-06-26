Королева Нидерландов Максима во время встречи с президентом США Дональдом Трапом передразнила американского лидера, спародировав его манеры.

Соответствующее видео 25 июня опубликовали на YouTube-канале Forbes Breaking News. Встреча с Трампом состоялась в рамках саммита НАТО 2025, который начался во вторник, 24 июня, в Гааге.

Участников встречи принимала 54-летняя королева Нидерландов Максима вместе со своим мужем, королем Виллемом-Александром и старшей дочерью Катариной-Амалией.

Утром 25 июня перед завтраком состоялась фотосессия с Трампом и нидерландской королевой. Во время фотосессии лидер Нидерландов смотрела сначала как Трамп позировал для фотосессии, а затем попыталась повторить его мимику.

Как отметило нидерландское издание Vandaag Inside, королева Максима «подражает Трампу» выражением лица после фотосессии.

Между тем другое медиа NRC написало, что поведение Максимы естественно. Медиа добавило, что по научным исследованиям, «подражание кому-то другому происходит автоматически». Это связано с желанием человека «лучше предвидеть или оценить своего собеседника».