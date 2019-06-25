Король Раддингтона: как обиженный кот-беглец стал знаменитостью

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Король Раддингтона: как обиженный кот-беглец стал знаменитостью - фото

Lesley Harper

Уилбур в офисе финансовой организации

Английский поселок Раддингтон планирует вскоре отметить десятый день рождения своего любимого жителя — рыжего кота по имени Уилбур, известного также по прозвищу Король Раддингтона.

Англійське селище Раддінгтон у графстві Ноттінгемпшир планує незабаром відзначити десятий день народження свого найулюбленішого жителя — рудого кота на ім'я Вілбур. Популярність до нього прийшла, коли він образився на свою хазяйку і пішов від неї.

Кіт отримав прізвисько Король Раддінгтона, і у нього навіть є сторінка у Facebook, куди його шанувальники постять нові фотографії.

Відзначати день народження кота жителі селища збираються у двох його улюблених місцях — місцевому пабі і відділенні банку.

кіт Вілбур
Lesley Harper
Шанувальники Вілбура фотографують його і публікують фото на його офіційній сторінці у Facebook

Його колишня хазяйка Кейті Епплбі розповідає, що кіт «образився, змотав вудочки і пішов з дому» приблизно років п’ять тому, коли вона принесла додому двійко покинутих кошенят.

«Він кинув на них погляд, вигнув спину — і сліду його не стало. Але тепер його всиновило усе наше селище, оскільки він надзвичайно доброзичливий хлопець», — говорить пані Епплбі.

Вілбур у пабі Frame Breakers насолоджується увагою відвідувачів
Nicola Burton
Вілбур у пабі Frame Breakers насолоджується увагою відвідувачів

Колишня хазяйка жартома кличе кота Сід-шість-вечерь — за назвою дитячої книжки «Шість вечерь Сіда» про кота, який отримав собі шість порцій їжі від шести різних господарів.

«Я дуже за ним сумую, але приємно, що його так тепло усі прийняли, — продовжує пані Епплбі. — Одна пані, яка приїхала нещодавно з Західного Йоркшира в гості до онука, сказала: я приїхала побачити Вілбура».

Пані Епплбі як і раніше піклується про Вілбура: наприклад, коли йому потрібен ветеринар — як півтора роки тому, коли у Вілбура розболівся зуб.

Вілбур відвідує Nottingham Building Society
Lesley Harper
Вілбур відвідує Nottingham Building Society — і вочевидь чимось незадоволений

Перша вечірка з нагоди десятиріччя Вілбура відбудеться 5 липня в офісі фінансової організації Nottingham Building Society, а друга — для більш широкого кола шанувальників — у пабі Frame Breakers 14 липня.

Як говорить співробітниця Nottingham Building Society Леслі Гарпер, Вілбур, коли заходить до них, надає перевагу котячій їжі для гурманів.

«Він дуже милий і приходить практично щодня. Наші клієнти заходять, щоб з ним привітатися, і просто люди з вулиці - щоб подивитися на нього і сфотографувати», — розповідає пані Гарпер.

Вілбур у пабі Red Lion
Sharon Martin
Вілбур має кілька улюблених пабів, один з них — Red Lion

Сторінку Вілбура у Facebook відкрила і веде агент з реклами Нікола Бертон. «Він — фактично частина нашої спільноти. Якщо ви живете у Раддінгтоні, то ви знаєте, хто такий Вілбур», — запевняє вона.

Іноді, за її словами, коту вдається створити метушню і навіть затори на дорозі під час своїх неспішних прогулянок.

кіт Вілбур
Nicola Burton
Часом Вілбур створює затори на дорогах

«Він реально зупиняє рух. Я сама бачила, як він зупинив рух у чотирьох різних напрямках, просто переходячи перехрестя», — говорить пані Бертон.

«Він заходить у різні магазини, кулінарії - всюди. У нього маса місць, де він почувається як вдома», — додає вона.

кіт
Cathy Appelbee
Колишня власниця якось побачила свого улюбленця у вітрині квіткового магазину

У Вілбура навіть є своя лінійка сувенірної продукції - майки з його зображенням і в’язані котики-копії Вілбура. Гроші від їхнього продажу, як було оголошено, підуть на придбання дефібриляторів для селища і благодійних організацій по боротьбі з серцевими захворюваннями.

На день народження кота записалися 70 осіб. «Ми сподіваємося, що іменинник теж вшанує нас своєю присутністю», — жартує пані Бертон.

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