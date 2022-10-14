Подборка коржиков. Пользователи Реддита делятся фотографиями своих корги

14 октября, 20:55
Поделиться:
Лучшие коржик в мире (Фото:Reddit)

Лучшие коржик в мире (Фото:Reddit)

В новой подборке пользователи Реддита делятся фотографиями своих корги. Интернет не зря одержим именно этой породой: забавные, короткие лапы, большие носы и невероятная фотогеничность. НВ отобрал самые смешные фотографии.

Украинцы на 8-й месяц войны читают угрозы ядеркой:

Reddit
Фото: Reddit

Какое выражение мордашки!

Reddit
Фото: Reddit

Король драмы.

Reddit
Фото: Reddit

Маскировка.

Reddit
Фото: Reddit

Левитация.

Reddit
Фото: Reddit

Для дружбы не существует границ.

Reddit
Фото: Reddit

Ну до чего же прекрасное создание!

Видео дня

Reddit
Фото: Reddit

Вам подмигнули.

Reddit
Фото: Reddit

Говорят, собаки становятся похожими на своих владельцев.

Reddit
Фото: Reddit

Чудо.

Reddit
Фото: Reddit

Напомним, что профиль в Instagram с ником thesnuggleisrl коллекционирует фото домашних животных в разных нелепых ситуациях. НВ отобрал самые забавные фотографии, которые вам действительно необходимо увидеть.

Редактор: Дарина Грисюк

Теги:   Домашние животные Собаки Милота Reddit

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X