Подборка коржиков. Пользователи Реддита делятся фотографиями своих корги
Лучшие коржик в мире (Фото:Reddit)
В новой подборке пользователи Реддита делятся фотографиями своих корги. Интернет не зря одержим именно этой породой: забавные, короткие лапы, большие носы и невероятная фотогеничность. НВ отобрал самые смешные фотографии.
Украинцы на 8-й месяц войны читают угрозы ядеркой:
Какое выражение мордашки!
Король драмы.
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Напомним, что профиль в Instagram с ником thesnuggleisrl коллекционирует фото домашних животных в разных нелепых ситуациях. НВ отобрал самые забавные фотографии, которые вам действительно необходимо увидеть.