Из-за страха перед контрнаступлением ВСУ в РФ отменили все шествия «Бессмертного полка»
Официальная причина отмены звучит нелепо (Фото:REUTERS/Maxim Shemetov)
На фоне готовящегося контрнаступления ВСУ в РФ решили отменить по всей стране традиционное шествие так называемого «Бессмертного полка» по случаю празднования 9 мая.
Об этом во вторник, 18 апреля, со ссылкой на инициаторов акции сообщила российская пропаганда.
Очевидно, что данное решение связано со страхом властей РФ по поводу ситуации с безопасностью, одним из определяющих факторов которой будут шаги ВСУ, однако официально там этого никто не признает.
«Как такового формата привычного (шествия) не будет. Традиционный формат решили расширить до того, чтобы в течение всего дня мы чтили память героев… Решили уйти от формата одной улицы и одной площади, а пойти шире», — заявили россияне, пытаясь скрыть свои опасения.
В то же время настоящие организаторы шествия «Бессмертного полка», чья идея была в итоге украдена кремлевскими пропагандистами, отказались от участия в нем, выступив против российского вторжения в Украину.
При этом от военного парада на 9 мая большинство регионов РФ также решили отказаться, чтобы «не провоцировать» украинцев.