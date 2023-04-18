Из-за страха перед контрнаступлением ВСУ в РФ отменили все шествия «Бессмертного полка»

18 апреля, 15:34
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Официальная причина отмены звучит нелепо (Фото:REUTERS/Maxim Shemetov)

Официальная причина отмены звучит нелепо (Фото:REUTERS/Maxim Shemetov)

На фоне готовящегося контрнаступления ВСУ в РФ решили отменить по всей стране традиционное шествие так называемого «Бессмертного полка» по случаю празднования 9 мая.

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Об этом во вторник, 18 апреля, со ссылкой на инициаторов акции сообщила российская пропаганда.

Очевидно, что данное решение связано со страхом властей РФ по поводу ситуации с безопасностью, одним из определяющих факторов которой будут шаги ВСУ, однако официально там этого никто не признает.

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«Как такового формата привычного (шествия) не будет. Традиционный формат решили расширить до того, чтобы в течение всего дня мы чтили память героев… Решили уйти от формата одной улицы и одной площади, а пойти шире», — заявили россияне, пытаясь скрыть свои опасения.

В то же время настоящие организаторы шествия «Бессмертного полка», чья идея была в итоге украдена кремлевскими пропагандистами, отказались от участия в нем, выступив против российского вторжения в Украину.

При этом от военного парада на 9 мая большинство регионов РФ также решили отказаться, чтобы «не провоцировать» украинцев.

Редактор: Олег Кононенко

Теги:   Россия Российская агрессия 9 мая Контрнаступление Война России против Украины

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