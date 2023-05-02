«Мы за Украину». В оккупированной Ялте высказались о предстоящем контрнаступлении ВСУ — видео

2 мая, 12:36
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Ситуация в Крыму для кремлевского режима уже далеко не такая радужная (Фото:Скриншот видео wartranslated/Twitter)

Ситуация в Крыму для кремлевского режима уже далеко не такая радужная (Фото:Скриншот видео wartranslated/Twitter)

Несмотря на заверения российской пропаганды о якобы беспрецедентной поддержки кремлевского режима жителями временно оккупированного РФ Крыма, реальное положение дел на сегодняшний день не столь однозначное.

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Об этом свидетельствует как партизанская активность проукраински настроенных жителей полуострова, так и в целом царящие там настроения, которые порой прорываются в публичное медиапространство.

Видео дня

В частности, в соцсетях обнародовали видео с набережной Ялты, на котором молодой человек, отвечая на вопрос, боится ли он контрнаступления ВСУ, заявляет, что поддерживает Украину.

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И хотя в условиях российской оккупации такая откровенность может привести к серьезным неприятностям, подобное бесстрашие местной молодежи вдохновляет, и явно демонстрирует, что ситуация в Крыму для российского диктатора Владимира Путина уже далеко не такая радужная, как ему бы этого хотелось.

Тем временем сами российские военные на фоне всего этого начали писать рапорты на отпуск, чтобы хотя бы на время перебраться из Крыма на территорию РФ.

Редактор: Олег Кононенко

Теги:   Крым Российская агрессия Ялта Контрнаступление Война России против Украины

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