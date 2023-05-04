«Не паниковать!»: оккупантам раздали инструкции на случай контрнаступления ВСУ. Они им вряд ли помогут

4 мая, 11:53
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Оккупанты уверены, что контрнаступление начнется ночью (Фото:Apocalypto321/Facebook)

Оккупанты уверены, что контрнаступление начнется ночью (Фото:Apocalypto321/Facebook)

На фоне предстоящего контрнаступления украинской армии российским оккупантам раздали специальные инструкции на этот случай.

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Соответствующая памятка была найдена бойцами Сил обороны в военном билете одного из захватчиков.

«Помни! Контрнаступление врага скоро начнется. Враг никогда не скажет точную дату, все уже должны понимать, что они так играют с нами, наступление будет неожиданно и со 100% вероятностью ночью», — предупреждают россиян.

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При этом польза от этой распечатки выглядит весьма сомнительной, поскольку большинство рекомендаций настолько очевидны и банальны, что вряд ли кому-то могут действительно пригодиться.

Кроме того, часть советов даже и близко не соответствует реальному положению дел в подразделениях ВС РФ, предполагая, что российские солдаты оснащены тепловизорами, антидроновыми пушками и собственными БПЛА с режимом ночного видения.

«Что же делать?

  • Окапываться и минировать приблизительные пути, откуда противник может выскочить (не забудьте пометить на карте минных полей).
  • Поднимать почаще квадрокоптер для разведки (поднимать нужно как днем, так и ночью).
  • Не геройствовать и не бежать вперед на пулемет, если что-то заметили (командиры на местах докладывают в случае каких-то проблем, лучше доложить, чем потом парней хоронить).
  • Использовать приборы наблюдения ночного и тепловизионного видения (бинокль и монокуляр).
  • Проверить свою экипировку, просмотреть укрепрайон, если есть антидроновые пушки, то зарядить и быть в готовности их применить (потому что во время наступления враг будет поднимать в воздух свои БПЛА).
  • Быть в здравом и трезвом уме, и главное не паниковать!", — говорится в рекомендациях.
Apocalypto321/Twitter
Фото: Apocalypto321/Twitter

Насколько эффективными они окажутся в действительности, покажет время.

Редактор: Олег Кононенко

Теги:   Российская агрессия Российские военные Контрнаступление Война России против Украины

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