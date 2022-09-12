«Это враг с позором бежит за нами». Украинцы пишут в соцсетях о контрнаступлении ВСУ и бегстве войск РФ с поля боя 12 сентября, 16:38 Безумным темпом убегают с фронта (Фото:Виктор Бенед/Facebook)

Международное сообщество, как и украинцы, поражены успехами контрнаступательных действий ВСУ на юге, севере и востоке нашего государства. Каждый день появляются новости об освобожденных территориях Украины. Трудно не обсуждать столь хорошие новости, но зачем себя сдерживать? НВ собрал последние посты украинцев о контрнаступлении ВСУ.

Всего за неделю ВСУ освободили более 3000 кв. км — это больше, чем РФ захватила с апреля.

Еще немного красоты.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о том, что российские войска сейчас показывают только свои спины, когда бегут с освобожденных территорий.

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Советник главы ОП Михаил Подоляк пошутил о виде учебника по российской военной тактике: «отрицательный рост, наступательное сворачивание, отступательная перегруппировка».

Писатель и певец Сергей Жадан вспомнил одну из самых любимых фраз оккупантов о том, что «отступать им некуда». Но всегда оказывается, что есть. К примеру, обратно в свои деревянные апартаменты с туалетами на улице.

Глава Николаевской ОВА Виталий Ким нашел новую народную примету.

Адвокат Виктор Бенед запостил мем об «отрицательном наступлении» россиян.

Эксперт Украинского культурного фонда Александр Равчев написал о том, как тяжело сейчас российским пропагандистам придумывать новости. Сейчас у них действительно работы прибавилось.

И такое может быть.

Не забываем о музыкальной паузе.

Гепарды всего мира, простите.

Так и есть.

«Вообще не хочу уезжать».

Интересно, почему…

Географию в школах теперь можно не преподавать. Дети полностью готовы.

Все идет по плану.

Напомним, что ранее главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что с начала сентября более 3000 кв. км вернули под контроль Украины.

Местные власти сообщили о бегстве армии РФ из Казачьей Лопани. Также накануне украинское знамя развернули над Изюмом. По словам журналиста Юрия Бутусова, кафиры попали там в котел.

Официально власти подтвердили освобождение Балаклеи и частично Купянска. Также идет освобождение оккупированных территорий на юге Украины.

В минобороны РФ признали отступление своей армии на Харьковском направлении, назвав его " перегруппировкой". В ведомстве оправдываются, что для достижения целей развязанной войны якобы решили перегруппировать войска в районах Балаклеи и Изюма, чтобы нарастить силы на Донецком направлении.

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