«Постыдная история». Пропагандист-коллаборант Долгов ноет, что его уволили за интервью с Пригожиным — видео

25 мая, 13:09
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Интервью, которое Долгов взял у Пригожина, вызвало в РФ большой резонанс (Фото:Скриншот видео den_kazansky/Twitter)

Интервью, которое Долгов взял у Пригожина, вызвало в РФ большой резонанс (Фото:Скриншот видео den_kazansky/Twitter)

Харьковский коллаборант Константин Долгов неожиданно открыл для себя реалии прокремлевской пропагандистской среды.

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Накануне, 24 мая, в соцсетях появилось его интервью с основателем ЧВК Вагнера Евгением Пригожиным, которое вызвало огромный резонанс среди адептов так называемого «русского мира» из-за откровений главаря наемников по поводу российской агрессии против Украины

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В частности, он признал, что никакого «нацистского режима» в Киеве нет, войска РФ провалились по всем фронтам, а ВСУ при этом лишь усилились, став одной из мощнейших армий в мире.

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Такая риторика в России многим не понравилась, но, поскольку с Пригожиным, обладающим личной армией и «фабрикой троллей», они ничего сделать пока не могут, то отыграться решили на Долгове, уволив его из пропагандистского проекта Телега ONLINE.

«Меня уволили из проекта за интервью с Евгением Пригожиным. Уволили буквально на следующий день… Мне сообщили, что в моих услугах не нуждаются, и прямым текстом сказали, что это из-за того самого интервью… Все подробности этой постыдной и мерзкой истории я расскажу на своем Telegram-канале», — разнылся он в обнародованном в соцсетях видео.

https://twitter.com/den_kazansky/status/1661649407018762240
Редактор: Олег Кононенко

Теги:   Российская агрессия Российская пропаганда Коллаборант Частная военная компания Вагнера Евгений Пригожин Война России против Украины

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