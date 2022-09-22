«От вас скрывают правду!». Комик Арьен Любах в своем шоу предложил РФ присоединиться к Нидерландам, ведь она «исторически принадлежит им» 22 сентября, 17:18 Даешь РФ в составе Нидерландов! (Фото:Скриншот с видео)

Нидерландский комик Арьен Любах в своем вечернем шоу предложил России провести референдумы и присоединиться к Нидерландам.

«Перестаньте слушать ложь Путина! Он скрывает от вас то, что исторически Россия принадлежит Нидерландам», — шутит Любах. Также комик рассказал о том, что мобилизованные 300 тысяч солдат вряд ли будут мотивированы умирать в Украине.

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Высмеяли в шоу и фразу российского диктатора Владимира Путина «это не блеф», когда тот угрожал ядерной катастрофой. «Звучит угрожающе, но даже наш премьер-министр не сильно поражен».

Обсудили и абсурдность референдумов о присоединении к составу РФ временно оккупированных украинских территорий. «Сначала их бомбят, дальше убивают проукраинских людей, а потом спрашивают, хотят ли они стать частью России. Он организует референдумы в стране, которая ему не принадлежит! Это просто невозможно. Хотя мы тоже так можем».

Далее гражданам РФ предлагают проголосовать за присоединение к Нидерландам.

Напомним, что министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба посетил американское ток-шоу The Late Show, где пообщался с ведущим Стивеном Кольбером о войне в Украине, последней речи российского диктатора Владимира Путина и его ядерных угрозах.

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