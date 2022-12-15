Драматический взгляд. Комедия из нулевых стала новым трендом в TikTok 15 декабря, 17:58 Новый тренд в TikTok (Фото:Фото из фильма «Образцовый самец» (Zoolander))

Еще в 2001 году актеры Бен Стиллер и Оуэн Уилсон сыграли в фильме-сатире о модной индустрии «Образцовый самец» (Zoolander). Но именно сейчас фрагмент из ленты набирает большую популярность в TikTok. Украинские пользователи в новом тренде шутят об отключении света и других жизненных ситуациях. НВ выбрал самые забавные мемы.

Комедия «Образцовый самец» (Zoolander) начинается со сцены на красной дорожке, в которой главный персонаж в исполнении Бена Стиллера Дерек Зуландер замечает своего конкурента Гензеля и драматически сопровождает его взглядом. Именно этот момент начали использовать для шуток TikTok.

Видео дня





Слишком жизненные ситуации об отключении света:





Престиж быть айтишником в прошлом:





Некоторые прогнозируют судьбу Крымского моста:





Кто-то делится одним из самых страшных случаев в своей жизни:





Типичная ситуация в поликлинике:





И мы внимательно следим за тревогами в оккупированном Крыму: