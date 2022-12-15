Драматический взгляд. Комедия из нулевых стала новым трендом в TikTok
Новый тренд в TikTok (Фото:Фото из фильма «Образцовый самец» (Zoolander))
Еще в 2001 году актеры Бен Стиллер и Оуэн Уилсон сыграли в фильме-сатире о модной индустрии «Образцовый самец» (Zoolander). Но именно сейчас фрагмент из ленты набирает большую популярность в TikTok. Украинские пользователи в новом тренде шутят об отключении света и других жизненных ситуациях. НВ выбрал самые забавные мемы.
Комедия «Образцовый самец» (Zoolander) начинается со сцены на красной дорожке, в которой главный персонаж в исполнении Бена Стиллера Дерек Зуландер замечает своего конкурента Гензеля и драматически сопровождает его взглядом. Именно этот момент начали использовать для шуток TikTok.
Слишком жизненные ситуации об отключении света:
Престиж быть айтишником в прошлом:
Некоторые прогнозируют судьбу Крымского моста:
Кто-то делится одним из самых страшных случаев в своей жизни:
Типичная ситуация в поликлинике:
И мы внимательно следим за тревогами в оккупированном Крыму:
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