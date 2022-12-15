Драматический взгляд. Комедия из нулевых стала новым трендом в TikTok

15 декабря, 17:58
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Новый тренд в TikTok (Фото:Фото из фильма «Образцовый самец» (Zoolander))

Новый тренд в TikTok (Фото:Фото из фильма «Образцовый самец» (Zoolander))

Еще в 2001 году актеры Бен Стиллер и Оуэн Уилсон сыграли в фильме-сатире о модной индустрии «Образцовый самец» (Zoolander). Но именно сейчас фрагмент из ленты набирает большую популярность в TikTok. Украинские пользователи в новом тренде шутят об отключении света и других жизненных ситуациях. НВ выбрал самые забавные мемы.

Комедия «Образцовый самец» (Zoolander) начинается со сцены на красной дорожке, в которой главный персонаж в исполнении Бена Стиллера Дерек Зуландер замечает своего конкурента Гензеля и драматически сопровождает его взглядом. Именно этот момент начали использовать для шуток TikTok.

Видео дня

https://www.youtube.com/watch?v=nQFuhEmWpLY&ab_channel=MimikCry


Слишком жизненные ситуации об отключении света:

@movieuniverse.ua *і не кажіть, що НЕ життєво, бо я не повірю: #ohwhoisshe #ohwhoisshe? #zoolander #zoolendermeme ♬ оригінальний звук - BORYS REY
@eznuds #rec #zoolander #ua #recommendations #fyp ♬ Yotube AstroCapella - AstroCapella
@love.chernihiv #чернігів #chernigov #ukraine🇺🇦 #україна🇺🇦 #zoolander #зуландер ♬ Yotube AstroCapella - AstroCapella
@yeah.yehor Ukrainian Reality 🔦 #дтек #zoolander #укртікток #benstiller #owenwilson #українськийтікток #zoolandermeme #whoisshe ♬ Yotube AstroCapella - AstroCapella
@nevadymka #україна #генератор ♬ Yotube AstroCapella - AstroCapella


Престиж быть айтишником в прошлом:

@w4nted_b0y Електрики🦾🤜🏻🤛🏻👨🏻‍🏭👨🏻‍🔧👷🏻‍♂️ #електрик #айтішник #top1 #top1 #україна🇺🇦 #професія #професія2022 ♬ Yotube AstroCapella - AstroCapella


Некоторые прогнозируют судьбу Крымского моста:

@nazaretto.webm

я старався х2 👨🏻‍🦽

♬ Yotube AstroCapella - AstroCapella


Кто-то делится одним из самых страшных случаев в своей жизни:

@britishsnakeass це був один із найстрашніших випадків у моєму житті 💀💀💀 #zoolander #meme #одеса #щітпостінг #рекомендації #путінхуйло🔴⚫🇺🇦 #славаукраїні #fyp #on ♬ Yotube AstroCapella - AstroCapella


Типичная ситуация в поликлинике:

@veveshkka Хочу квасу #Зуландер #мем #рек ♬ Yotube AstroCapella - AstroCapella


И мы внимательно следим за тревогами в оккупированном Крыму:

@spulin #крим #тіктокукраїна #славаукраїні🇺🇦🇺🇦🇺🇦 #путінхуйло🔴⚫🇺🇦 ♬ Yotube AstroCapella - AstroCapella
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Редактор: Александра Кабачок

Теги:   Юмор Фильмы Мемы Тренд Интернет-мем TikTok

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