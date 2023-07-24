«Свяжу, как барана, и йоб*у». Командиры оккупантов-отказников уже прямо угрожают им жестокой расправой — видео

24 июля, 16:24
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Кремлевское «пушечное мясо» бунтует уже далеко не первый раз (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Кремлевское «пушечное мясо» бунтует уже далеко не первый раз (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Деморализованные российские захватчики, чтобы спасти свои жизни, все чаще отказываются выполнять боевые задачи, несмотря на грозящую им за это уголовную ответственность.

В связи с этим российскому военному командованию, пытающемуся послать своих солдат на убой, приходится идти на прямые угрозы физической расправой без суда и следствия.

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Об этом свидетельствует видео с одним из таких диалогов в отряде 34-бригады ВС РФ Шторм, обнародованное в соцсетях самими же оккупантами.

«Ты провокатор, нах*й. Закрой свой рот, нах*й. Щас свяжу, как барана, нах*й, на передок завезу и йоб*у тебя там, нах*й. И никто не найдет тебя там в жизни. Ху*се, заявка, бл*», — предупредил кто-то из командиров одного из самых упрямых отказников.

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Далее на видео слышны звуки выстрелов, после которых последовала команда: «Вставай, нах*й!».

https://twitter.com/wartranslated/status/1683434448061181952

Дальнейшая судьба фигурантов обнародованной записи неизвестна.

Редактор: Олег Кононенко

Теги:   Российская агрессия Российские военные Военные преступления Война России против Украины

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