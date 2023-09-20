Командиры оккупантов наказывают их большими деревянными палками — видео 20 сентября, 10:54 В странном «ритуале» оккупантов участвовало сразу несколько человек (Фото:Скриншот видео Teoyaomiquu/X)

В соцсетях появился показательный пример прямо-таки «отеческой заботы» российских командиров о своих подчиненных.

Соответствующие кадры были сняты разведывательным беспилотником ВСУ, наблюдавшим за бытом захватчиков на одной из их позиций.

На них видно, как командир захватчиков проводит с ними какой-то странный «ритуал», сутью которого является их избиение большой деревянной палкой.

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То ли он таким образом дает своим солдатам какие-то «важные наставления» для «укрепления дисциплины и боевого братства», то ли это такой своеобразный «массаж» для лечения их больных спин, достоверно не ясно.

Однако, как бы то ни было, судя по тому, как безропотно оккупанти идут на эту процедуру, она им явно «нравится и идет только на пользу».