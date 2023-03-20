Командиры бегут первыми: ВСУ показали характерный пример «героизма» российских военных — видео

20 марта, 15:51
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Несмотря на бегство, выжить командиру оккупантов все равно не удалось (Фото:Скриншот видео Peter79233966/Twitter)

Несмотря на бегство, выжить командиру оккупантов все равно не удалось (Фото:Скриншот видео Peter79233966/Twitter)

Украинские военные в очередной раз опровергли кремлевский пропагандистский миф о том, что российские военные своих якобы «не бросают».

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Обнаружив в лесополосе опорник противника со скоплением живой силы, артиллерия ВСУ нанесла удар, в результате которого захватчики понесли серьезные потери и бросились наутек.

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При этом показательно, что командир штурмовой группы россиян сбежал самым первым, оставив своих подчиненных на произвол судьбы.

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Пытаясь укрыться от артобстрела, оккупант засел в блиндаже, однако точное попадание украинского снаряда не оставило ему шансов.

https://twitter.com/Peter79233966/status/1637160665583431680
Редактор: Олег Кононенко

Теги:   Российская агрессия Российские военные Война России против Украины

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