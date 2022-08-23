«А со спутника сняли?». Сеть шутит о том, как команда Притулы несколько месяцев писала на доске, с которой не сняла пленку 23 августа, 17:42 Страшно представить, что дальше фонд купит без пленки на доске (Фото:Коллаж с фото Майора)

В Твиттере шутят о том, как участники Днепровского хаба фонда Сергея Притулы запостили фото с рабочим планом, прописанным на доске. Вот только подписчица обратила внимание, что с той доски забыли снять защитную пленку. НВ собрал самые забавные посты.

Фотографию с грязной доской запостил один из участников хаба под ником Майор.

В комментариях подписчица указала на то, что на доске осталась защитная пленка.

Спойлер: это действительно так.

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Немного истории о доске, которая все же оказалась нормальной.

Волонтер Мелания Подоляк пошутила о том, успела ли команда Притулы снять пленку со спутника, который они приобрели для ВСУ.

Ну, прекрасно же.

А теперь действительно представьте, что будет дальше.

Появились в Твиттере и мемы.

Напомним, что благотворительный фонд Сергея Притулы купил спутник за деньги, собранные в рамках проекта Народный Байрактар, на который донатили средства все украинцы. Теперь ВСУ будет воевать с Россией не только на суше и морях, но и в космосе. Украинцы уже подготовили мемы и шутки о новости, а НВ собрал самые меткие.

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