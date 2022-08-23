«А со спутника сняли?». Сеть шутит о том, как команда Притулы несколько месяцев писала на доске, с которой не сняла пленку

23 августа, 17:42
Страшно представить, что дальше фонд купит без пленки на доске (Фото:Коллаж с фото Майора)

Страшно представить, что дальше фонд купит без пленки на доске (Фото:Коллаж с фото Майора)

В Твиттере шутят о том, как участники Днепровского хаба фонда Сергея Притулы запостили фото с рабочим планом, прописанным на доске. Вот только подписчица обратила внимание, что с той доски забыли снять защитную пленку. НВ собрал самые забавные посты.

Фотографию с грязной доской запостил один из участников хаба под ником Майор.

https://twitter.com/zapustit_romana/status/1561425233097129985

В комментариях подписчица указала на то, что на доске осталась защитная пленка.

https://twitter.com/Zakrevska/status/1561433770225442820

Спойлер: это действительно так.

Видео дня

https://twitter.com/zapustit_romana/status/1561824973454548994

Немного истории о доске, которая все же оказалась нормальной.

https://twitter.com/zapustit_romana/status/1562007354056507392

Волонтер Мелания Подоляк пошутила о том, успела ли команда Притулы снять пленку со спутника, который они приобрели для ВСУ.

https://twitter.com/MelaniePodolyak/status/1561965007268679683

Ну, прекрасно же.

https://twitter.com/khatsanovsky/status/1561833524394606593

А теперь действительно представьте, что будет дальше.

https://twitter.com/shliakhta/status/1561978145535889408

Появились в Твиттере и мемы.

https://twitter.com/Yurapicasso/status/1561830107681099777

Напомним, что благотворительный фонд Сергея Притулы купил спутник за деньги, собранные в рамках проекта Народный Байрактар, на который донатили средства все украинцы. Теперь ВСУ будет воевать с Россией не только на суше и морях, но и в космосе. Украинцы уже подготовили мемы и шутки о новости, а НВ собрал самые меткие.

Редактор: Дарина Грисюк

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Теги:   Twitter Хаб Сергей Притула

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