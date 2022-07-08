«Та я бачу, шо ти тикаєш». Команда Загорецкая Людмила из Лиги Смеха создала новый тренд в TikTok

8 июля, 20:28
«Что ты тыкаешь?» (Фото:Скриншоты с видео пользователей)

«Что ты тыкаешь?» (Фото:Скриншоты с видео пользователей)

В TikTok завирусился фрагмент из выступления команды Загорецкая Людмила Степановна с текстом «да я вижу, что ты тычешь». Украинцы снимают смешные видео, а НВ собрал самые жизненные.

Оригинал с президентом Украины Владимиром Зеленским, на тот момент еще ведущим шоу Лига Смеха.

@zelesnky88

♬ original sound - Hedi Razin

Собакам тяжело отказать.

@iampersyk #коргі #коргільвів #коргіукраїна #corgi #corgipuppy #fup #украінськийтікток #доброговечорамизукраїни #recommendations #rec #улюбленець #коржик ♬ original sound - Hedi Razin

Обычная реакция на ребят из ВСУ.

@coach_viushina1 #зсу #украина #война #перемога #київ #врек #врекомендации ♬ original sound - Hedi Razin

Книг много не бывает.

Видео дня
@book_fairy_eli Натяки розуміє прекрасно😅 так @harlandkasten ?😍 #укрбукток #література #буктокукраїнською #букток #читайукраїнське ♬ original sound - Hedi Razin

Прекрасные намеки.

@luda_borik

Актуалочка😂😂😂😂

♬ original sound - Hedi Razin

Это судьба.

@seymonssssss Жииииигуууууулііііі🗿#мала #магазин #рекомендації #seymonssssss #жигули ♬ original sound - Hedi Razin

Надо брать.

@pilipenko_mamkyn_pryanyk Шо ти тикаєш??? #хочуврекомендации ♬ original sound - Hedi Razin

Напомним, что команда Загорецкая Людмила Степановна уже создавала тренды. В одном из них они читали «рэп» с текстом «закрылись в комнате, пусть подождет туса. И что вы там делали? Читали Стуса». Украинского поэта и диссидента Василия Стуса читали в 1600 видео, а НВ собрал самые забавные из них.

Редактор: Дарина Грисюк

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Теги:   Тренды TikTok Лига Смеха

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