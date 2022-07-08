«Та я бачу, шо ти тикаєш». Команда Загорецкая Людмила из Лиги Смеха создала новый тренд в TikTok 8 июля, 20:28 «Что ты тыкаешь?» (Фото:Скриншоты с видео пользователей)

В TikTok завирусился фрагмент из выступления команды Загорецкая Людмила Степановна с текстом «да я вижу, что ты тычешь». Украинцы снимают смешные видео, а НВ собрал самые жизненные.

Оригинал с президентом Украины Владимиром Зеленским, на тот момент еще ведущим шоу Лига Смеха.

Собакам тяжело отказать.

Обычная реакция на ребят из ВСУ.

Книг много не бывает.

Видео дня

Прекрасные намеки.

Это судьба.

Надо брать.

Напомним, что команда Загорецкая Людмила Степановна уже создавала тренды. В одном из них они читали «рэп» с текстом «закрылись в комнате, пусть подождет туса. И что вы там делали? Читали Стуса». Украинского поэта и диссидента Василия Стуса читали в 1600 видео, а НВ собрал самые забавные из них.



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