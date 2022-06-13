«Показывает откуда готовилось нападение». Соцсети обсуждают, как сын Лукашенко на выпускном образовал флаг Украины со своей одноклассницей

13 июня, 21:15
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Коля, что ты задумал? (Фото:Скриншот с видео)

Коля, что ты задумал? (Фото:Скриншот с видео)

Сын президента РБ Александра Лукашенко Николай на своем выпускном случайно образовал флаг Украины со своей одноклассницей. Отрывок видео, где парень в костюме синего цвета стоит рядом с девушкой в желтом платье, опубликовали на YouTube Наш Город.

Николай Лукашенко с одноклассницей встали в центре. Вряд ли это намеренно, но украинцев развеселила такая случайная «поддержка».

https://www.youtube.com/watch?v=ATnI0BI5I4U

Выпускной молодого человека начали обсуждать в Твиттере. Даже пошутили, что так сын белорусского диктатора со своей одноклассницей показывают, откуда на Беларусь готовили нападение.

Видео дня
https://twitter.com/9JnGdmSt89d1vho/status/1536321663582752768

Другие интересовались тем, что же задумал юноша.

https://twitter.com/DmytroSokolenko/status/1536258662599168000
https://twitter.com/search?q=%D0%BB%D1%83%D0%BA%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE%20%D0%B2%D0%B8%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B9&src=typed_query&f=live

Но пришли к одному: от него удара «усатый» точно не ожидал.

https://twitter.com/Korona_news2022/status/1536214862329745408

Но волнуются, что юноша «получит от отца» взбучку.

https://twitter.com/Qopjkz/status/1536265682245001216

Коля Лукашенко также получил золотую медаль. Пользователи удивляются почему одну.

https://twitter.com/Birdikelka/status/1535932696790171648

Напомним, что в Гомельской области школьников учили стрелять, используя для обучения лопаты. Об этом сообщает Флагшток.

По информации издания, школы Гомельской области в соцсетях поделились ходом учебно-выездных встреч учащихся 10-х классов. В отличие от прошлых лет, в этом году их учили копать окопы и стрелять из лопат.

Редактор: Дарина Грисюк

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Теги:   Беларусь Александр Лукашенко Выпускной

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