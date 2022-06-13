«Показывает откуда готовилось нападение». Соцсети обсуждают, как сын Лукашенко на выпускном образовал флаг Украины со своей одноклассницей 13 июня, 21:15 Цей матеріал також доступний українською Коля, что ты задумал? (Фото:Скриншот с видео)

Сын президента РБ Александра Лукашенко Николай на своем выпускном случайно образовал флаг Украины со своей одноклассницей. Отрывок видео, где парень в костюме синего цвета стоит рядом с девушкой в желтом платье, опубликовали на YouTube Наш Город.

Николай Лукашенко с одноклассницей встали в центре. Вряд ли это намеренно, но украинцев развеселила такая случайная «поддержка».

Выпускной молодого человека начали обсуждать в Твиттере. Даже пошутили, что так сын белорусского диктатора со своей одноклассницей показывают, откуда на Беларусь готовили нападение.

Видео дня

Другие интересовались тем, что же задумал юноша.

Но пришли к одному: от него удара «усатый» точно не ожидал.

Но волнуются, что юноша «получит от отца» взбучку.

Коля Лукашенко также получил золотую медаль. Пользователи удивляются почему одну.

Напомним, что в Гомельской области школьников учили стрелять, используя для обучения лопаты. Об этом сообщает Флагшток.

По информации издания, школы Гомельской области в соцсетях поделились ходом учебно-выездных встреч учащихся 10-х классов. В отличие от прошлых лет, в этом году их учили копать окопы и стрелять из лопат.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.