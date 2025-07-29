Колумбийский студент вместо Парижа случайно купил билеты на греческий остров

29 июля, 10:36
Студент случайно купил билет на греческий остров вместо Франции (Фото: Mario Mantilla/TikTok)

Студент случайно купил билет на греческий остров вместо Франции (Фото: Mario Mantilla/TikTok)

22-летний парень из Колумбии планировал поехать в Париж, однако по ошибке приобрел билет на греческий остров.

Об этом 25 июля сообщило медиа What’s The Jam. Марио Андрес Мантилья Ардила, которому 22 года, искал билеты во французскую столицу. Вместо Paris он случайно ввел Paros и купил билет не во Францию, а на греческий остров Парос в Эгейском море. Свою ошибку парень заметил во время посадки.

Парень рассказал в своем TikTok, что в Париже он должен был принять участие в волонтерской программе, где он помогает восстанавливать историческое здание XIV века — Maison des Chevaliers (Дом рыцарей).

«Я изучаю традиционные техники реставрации, лучше понимаю принципы сохранения исторического наследия и приобщаюсь к защите уникального места. Кроме технической стороны, программа также имеет культурное и социальное измерение, что делает ее еще более ценной. Это огромный опыт», — цитирует медиа Марио.

На остров Парос колумбиец так и не попал, но загуглив информацию, фото и видео, признался, что хочет поехать и туда.

Редактор: Виктория Пасайлюк

Теги:   Греция Франция Париж Студент

