Колумбийский пес увидел, как люди платят за еду, и повторил за ними. Вместо денег он приносит листья

У этого пса деньги растут на деревьях

Уличный пес из Колумбии приносит листья в магазин, чтобы его угостили едой. Этот трюк он подсмотрел за людьми.

Смышленный пес по кличке Черныш живет возле кампуса Технического Университета в городе Монтеррей. Он местная знаменитость и талисман студенческой общины, пишет The Dodo.

Студенты считают, что Черныш научился товарно-денежным отношениям, наблюдая за покупателями местного продуктового магазина.

"Он подходил к магазину, смотрел как студенты покупают еду, а в один день сам пришел с листком в зубах, виляя хвостом и намекая на то, что он хочет печенье", - говорит преподаватель университета Анжела Гарсия Бернал.

Естественно, продавец принимает у него "наличку" и угощает вкусненьким.