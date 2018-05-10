Колумбийский пес увидел, как люди платят за еду, и повторил за ними. Вместо денег он приносит листья

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У этого пса деньги растут на деревьях
Фото: Angela Garcia Bernal

У этого пса деньги растут на деревьях

Уличный пес из Колумбии приносит листья в магазин, чтобы его угостили едой. Этот трюк он подсмотрел за людьми.

Смышленный пес по кличке Черныш живет возле кампуса Технического Университета в городе Монтеррей. Он местная знаменитость и талисман студенческой общины,  пишет The Dodo.

Студенты считают, что Черныш научился товарно-денежным отношениям, наблюдая за покупателями местного продуктового магазина. 

"Он подходил к магазину, смотрел как студенты покупают еду, а в один день сам пришел с листком в зубах, виляя хвостом и намекая на то, что он хочет печенье", - говорит преподаватель университета Анжела Гарсия Бернал. 

Естественно, продавец принимает у него "наличку" и угощает вкусненьким.

 

 

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