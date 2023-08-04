«Куда съе*ывать, в Краснодар?». Колонна бронетехники НАТО в Латвии напугала местных «ватников» — видео 4 августа, 14:48 Несмотря на свою ненависть к Латвии, россияне не спешат возвращаться к себе на родину (Фото:Скриншот видео TTauretajs/Twitter)

Военные маневры войск НАТО в Латвии сеют панические настроения среди росиян, которые проживают там, открыто поддерживая преступный кремлевский режим.

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Об этом свидетельствует видео с их комментариями по поводу продвижения колонны бронетехники через Латгалию недалеко от границы с Россией и Беларусью.

Ее появление на улицах города заставило местных «ватников» серьезно напрячься.

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Не понимая, что вообще происходит, россияне даже задумались о бегстве из страны, которую они так презирают, но менять свою комфортную жизнь в ней на «родные березки» и памятники Ленину в каком-то Омске или Норильске никак не хотят.

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«Яна, там не говорили, что русских встречать надо? Это что такое? На Россию нападать? Йоб*ный карась! Девки, это что, война? Глянь, сколько их! Не, бл*, надо съе*бывать отсюдова. Куда, в Краснодар?», — рассуждали местные любители так называемого «русского мира» на фоне пока еще лишь учений Североатлантического альянса.

Ранее президенты Литвы, Польши и Латвии написали письмо генеральному секретарю НАТО Йенсу Столтенбергу и главам стран-членов, предупредив их об угрозе, «создаваемой агрессивными действиями России и ситуацией в Беларуси».