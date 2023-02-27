Клопотенко назвал свой вариант последнего блюда для Путина перед его казнью — видео

27 февраля, 14:04
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Клопотенко уверен, что его «блюдо» — единственно, чего заслуживает Путин перед казнью (Фото:Ievgen Klopotenko/Facebook)

Клопотенко уверен, что его «блюдо» — единственно, чего заслуживает Путин перед казнью (Фото:Ievgen Klopotenko/Facebook)

Известный шеф-повар Евгений Клопотенко рассказал о своем варианте last meal (последняя трапеза перед исполнением смертного приговора) для главы кремлевского режима Владимира Путина.

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Во время интервью Грунту ресторатора спросили, что бы он включил в меню российского диктатора перед его казнью за геноцид против украинцев и другие военные преступления.

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«Я бы туда насрал», — признался Клопотенко, не вдаваясь в подробности приготовления столь необычного, но совершенно заслуженного для Путина блюда.

https://twitter.com/tweetsnv/status/1630184783622950912?s=46&t=e5k7aupYTxBMdhSBtAsnEg
Редактор: Олег Кононенко

Теги:   Владимир Путин Российская агрессия Казнь Военные преступления Еда Евгений Клопотенко Война России против Украины

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