Клопотенко назвал свой вариант последнего блюда для Путина перед его казнью — видео 27 февраля, 14:04 Клопотенко уверен, что его «блюдо» — единственно, чего заслуживает Путин перед казнью (Фото:Ievgen Klopotenko/Facebook)

Известный шеф-повар Евгений Клопотенко рассказал о своем варианте last meal (последняя трапеза перед исполнением смертного приговора) для главы кремлевского режима Владимира Путина.

Во время интервью Грунту ресторатора спросили, что бы он включил в меню российского диктатора перед его казнью за геноцид против украинцев и другие военные преступления.

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«Я бы туда насрал», — признался Клопотенко, не вдаваясь в подробности приготовления столь необычного, но совершенно заслуженного для Путина блюда.