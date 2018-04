Кликбейт месяца: Дэвид Швиммер стал исполнительным директором Лондонской фондовой биржи

В тренды Twitter внезапно поднялись имя и фамилия актера Дэвида Швиммера, сыгравшего Роса в сериале Друзья. Причина проста: его полный тезка стал исполнительным директором Лондонской фондовой биржи.

Об этом сообщило издание Bloomberg.

