Кличко рассказал, откуда у него в квартире горячая вода

Мэр Киева Виталий Кличко в интервью рассказал, где берет горячую воду. Спойлер: из бойлера.

Мэр рассказал изданию Украинская правда, чем греет воду, повторил свою старую цитату и пожаловался на то, что киевляне стали заложниками старой системы.

На вопрос журналиста "Вы рекомендуете всем купить бойлер?" Кличко ответил: "Я понимаю, что не каждый может себе это позволить. Но мы все заложники той системы, которая досталась нам в наследство. Она такая".

Напомним, что в некоторых киевских домах нет горячей воды с 1 мая 2018 года.

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