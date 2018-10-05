Кличко рассказал, откуда у него в квартире горячая вода

Мэр Киева Виталий Кличко в интервью рассказал, где берет горячую воду. Спойлер: из бойлера.
Мэр рассказал изданию Украинская правда, чем греет воду, повторил свою старую цитату и пожаловался на то, что киевляне стали заложниками старой системы.
На вопрос журналиста "Вы рекомендуете всем купить бойлер?" Кличко ответил: "Я понимаю, что не каждый может себе это позволить. Но мы все заложники той системы, которая досталась нам в наследство. Она такая".
Напомним, что в некоторых киевских домах нет горячей воды с 1 мая 2018 года.
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