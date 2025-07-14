Пенсионерка потратила 280 тысяч долларов на онлайн-шопинг и арендовала отдельную квартиру, чтобы было куда складывать покупки

Женщина так завалила квартиру своими покупками, что для них пришлось арендовать отдельное жилье (Фото: Douyin)

В Шанхае 66-летняя женщина потратила более 2 миллионов юаней (это примерно 280 тысяч долларов) на онлайн-покупки. Из-за большого количества приобретенных товаров китаянка вынуждена была арендовать отдельную квартиру.

Об этом сегодня, 14 июля, сообщило медиа South China Morning Post. Поведение женщины по имени Ван вызвало дискуссию в соцсетях люди обсуждают психическое здоровье пожилых людей, отмечает издание.

Ван живет одна в квартире в районе Цзядин в Шанхае. Её дочь живёт за границей, а родственники редко её навещают.

Она часто тратит средства на различные вещи, которые в основном хранит у себя дома нераскрытыми. Это привело к тому, что ее соседи начали жаловаться на неприятный запах. Кроме того, они часто видят мух и тараканов в квартире Ван.

Сама китаянка признает, что она зависима от онлайн-покупок и что трата денег таким образом приносит ей удовольствие.

Еще одной причиной покупок для Ван является то, чтобы родственники и друзья не приходили к ней занимать наличные.

«Много лет назад я продала свою квартиру в центре города и купила этот дом в пригородном районе Цзядин. Чтобы другие люди не занимали у меня деньги, я решила потратить их на покупку вещей. Когда они видят кучи вещей в моём доме, то считают, что просить у меня деньги в долг неуместно», — цитирует медиа женщину.

Обычно Ван делает покупки во время прямых эфиров. Она покупает косметику, биологически активные добавки и золотые украшения. Пакеты завалены до потолка в ее комнате, и она даже не может найти себе места для сна.

Ее подземный гараж также забит купленными вещами. Это привело к тому, что Ван была вынуждена снимать отдельную квартиру для хранения своих вещей.

Один из чиновников рассказал, что ранее они пытались связаться с родственниками Ван в надежде, что они смогут заставить ее изменить свой образ жизни, однако безрезультатно.

Жилищный комитет даже организовал уборку после получения разрешения от Ван, но накопление вещей продолжилось.