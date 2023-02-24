«Написан ботом ChatGPT». Украинцы высказались по поводу китайского «мирного плана»

24 февраля, 14:38
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Документ вызвал неоднозначную реакцию среди украинских пользователей (Фото:REUTERS/Dado Ruvic)

Документ вызвал неоднозначную реакцию среди украинских пользователей (Фото:REUTERS/Dado Ruvic)

Спустя год с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину китайские власти, придерживавшиеся все это время «нейтралитета», решили представить так называемый "документ с позицией", которые некоторые называют «мирным планом».

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Его текст вызвал неоднозначную реакцию Киева и мирового сообщества, в том числе США.

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В Белом доме отметил, что документ вполне мог ограничиться лишь первым пунктом, в котором говорится об «уважении суверенитета всех стран».

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В свою очередь пользователи соцсетей в своей оценке данной инициативы со стороны Пекина оказались менее сдержанными.

https://twitter.com/pan_dok/status/1628867170196238336
https://twitter.com/dobriy_lesnik/status/1629083932590235650
https://twitter.com/turkmendagz/status/1628967939360579585
https://twitter.com/JowKame/status/1629059493811130371
https://twitter.com/Boris94740674/status/1629056462478577670
https://twitter.com/Lyonskiy_Bomond/status/1629047630612275200
Скриншот с Facebook
Фото: Скриншот с Facebook

Журналист и историк Вахтанг Кипиани предположил, что, судя по смысловому качеству китайского документа, он мог быть написал ботом ChatGPT.

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https://www.facebook.com/551222409/posts/10160390725992410/

В то же время его комментаторы отметили, что такое сравнение для нейросети довольно оскорбительно.

Скриншот с Facebook
Фото: Скриншот с Facebook
Скриншот с Facebook
Фото: Скриншот с Facebook
Редактор: Олег Кононенко

Теги:   Китай Российская агрессия Соцсети Война России против Украины

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