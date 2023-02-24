«Написан ботом ChatGPT». Украинцы высказались по поводу китайского «мирного плана» 24 февраля, 14:38 Документ вызвал неоднозначную реакцию среди украинских пользователей (Фото:REUTERS/Dado Ruvic)

Спустя год с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину китайские власти, придерживавшиеся все это время «нейтралитета», решили представить так называемый "документ с позицией", которые некоторые называют «мирным планом».

Его текст вызвал неоднозначную реакцию Киева и мирового сообщества, в том числе США.

В Белом доме отметил, что документ вполне мог ограничиться лишь первым пунктом, в котором говорится об «уважении суверенитета всех стран».

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В свою очередь пользователи соцсетей в своей оценке данной инициативы со стороны Пекина оказались менее сдержанными.

Фото: Скриншот с Facebook

Журналист и историк Вахтанг Кипиани предположил, что, судя по смысловому качеству китайского документа, он мог быть написал ботом ChatGPT.

В то же время его комментаторы отметили, что такое сравнение для нейросети довольно оскорбительно.

Фото: Скриншот с Facebook

Фото: Скриншот с Facebook