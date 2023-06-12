«О чем молчит Буданов?»: загадочное видео с главой ГУР завирусилось в соцсетях. Пользователи пытаются его расшифровать 12 июня, 15:03 Кирилл Буданов около полминуты просто молча сидел в своем кресле (Фото:Скриншот видео t.me/DIUkraine/коллаж NV)

Накануне, 11 июня, Главное управление разведки Минобороны Украины опубликовало загадочное видео со своим руководителем Кириллом Будановым, который молча сидит в своем кабинете, и, практически не моргая, просто смотрит в объектив камеры.

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«Планы любят тишину», — говорилось в комментарии к ролику, который быстро завирусился в соцсетях.

Связано ли данное видео с контрнаступлением украинской армии или какими-то новыми «сюрпризами» от ГУР, либо же Буданов просто троллит следящих за его «творчеством» россиян, достоверно не известно.

Видео дня

Фото: Скриншот/Twitter

Фото: Скриншот/Twitter

Фото: Скриншот/Twitter

Фото: Скриншот/Twitter

Фото: Скриншот/Twitter

Фото: Скриншот/Twitter

Фото: Скриншот/Twitter

Фото: Скриншот/Twitter

Фото: Скриншот/Twitter

Пользователи также делятся в соцсетях своими предположениями по поводу значения данного ролика, пытаясь найти в нем какие-то пасхалки, которые помогли бы расшифровать его «скрытые смыслы».

Фото: Скриншот/Twitter

Фото: Скриншот/Twitter

Фото: Скриншот/Twitter

Фото: Скриншот/Twitter