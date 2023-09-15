Ким Чен Ын попал в базу Миротворца

15 сентября, 11:49
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Ким Чен Ыну вменяют соучастие в военных преступлениях РФ против Украины (Фото:Vladimir Smirnov/REUTERS)

Ким Чен Ыну вменяют соучастие в военных преступлениях РФ против Украины (Фото:Vladimir Smirnov/REUTERS)

Северокорейский диктатор Ким Чен Ын оказался в базе центра Миротворец, собирающего данные о российских военных преступниках и лояльных к ним лиц.

Глава КНДР оказался в списке пособников кремлевского режима на фоне своего визита в РФ, слухов о возможных договоренностях по поводу поставок вооружений для российской армии и ряда антиукраинских заявлений.

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При этом Ким Чен Ын уже находится чуть ли не под всеми возможными санкциями за «нарушение прав человека (жестокие действия в отношении миллионов собственных людей, в т. ч. внесудебные убийства, принуждение к труду и пытки), ядерный шантаж, реализацию незаконных ракетных, киберпреступления и прочее».

Миротворец же вменяет ему «покушение на суверенитет и территориальную целостность Украины; соучастие в преступлениях российской власти; обеспечение российской военной агрессии».

Скриншот/Миротворец
Фото: Скриншот/Миротворец
Редактор: Олег Кононенко

Теги:   Российская агрессия КНДР Ким Чен Ын Северная Корея Военные преступления Миротворец Война России против Украины

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