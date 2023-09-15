Ким Чен Ын попал в базу Миротворца
Ким Чен Ыну вменяют соучастие в военных преступлениях РФ против Украины (Фото:Vladimir Smirnov/REUTERS)
Северокорейский диктатор Ким Чен Ын оказался в базе центра Миротворец, собирающего данные о российских военных преступниках и лояльных к ним лиц.
Глава КНДР оказался в списке пособников кремлевского режима на фоне своего визита в РФ, слухов о возможных договоренностях по поводу поставок вооружений для российской армии и ряда антиукраинских заявлений.
При этом Ким Чен Ын уже находится чуть ли не под всеми возможными санкциями за «нарушение прав человека (жестокие действия в отношении миллионов собственных людей,
Миротворец же вменяет ему «покушение на суверенитет и территориальную целостность Украины; соучастие в преступлениях российской власти; обеспечение российской военной агрессии».