Ким Чен Ын попал в базу Миротворца 15 сентября, 11:49 Ким Чен Ыну вменяют соучастие в военных преступлениях РФ против Украины (Фото:Vladimir Smirnov/REUTERS)

Северокорейский диктатор Ким Чен Ын оказался в базе центра Миротворец, собирающего данные о российских военных преступниках и лояльных к ним лиц.

Глава КНДР оказался в списке пособников кремлевского режима на фоне своего визита в РФ, слухов о возможных договоренностях по поводу поставок вооружений для российской армии и ряда антиукраинских заявлений.

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При этом Ким Чен Ын уже находится чуть ли не под всеми возможными санкциями за «нарушение прав человека (жестокие действия в отношении миллионов собственных людей, в т. ч. внесудебные убийства, принуждение к труду и пытки), ядерный шантаж, реализацию незаконных ракетных, киберпреступления и прочее».

Миротворец же вменяет ему «покушение на суверенитет и территориальную целостность Украины; соучастие в преступлениях российской власти; обеспечение российской военной агрессии».

Фото: Скриншот/Миротворец