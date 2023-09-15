Редкие кадры. Появилось видео погрузки Майбаха Ким Чен Ына в его бронепоезд 15 сентября, 16:34 Что еще скрывает в себе бронепоезд Ким Чен Ына, можно только догадываться (Фото:Скриншот видео ian_matveev/X)

В бронированном поезде северокорейского диктатора Ким Чен Ына есть отдельный, замаскированный под пассажирский вагон для транспортировки его Майбаха.

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Об этом свидетельствуют обнародованное в соцсетях видео погрузки элитного автомобиля главы КНДР во время его поездки в РФ.

Судя по всему, Ким Чен Ын не сильно доверяет российской стороне, предпочитая пользоваться собственным автопарком, к которому имеют доступ только представители его охраны.

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О возможных опасениях главы северокорейского режима на этот счет может свидетельствовать и то, с какой тщательностью его люди проверяли кресло своего вождя перед его встречей с российским диктатором Владимиром Путиным на космодроме Восточный в Амурской области РФ.

Какие еще секреты скрывает в себе бронепоезд Ким Чен Ына, можно только догадываться.