С днем рождения, Тони! Единственной горилле в Украине исполнилось 48 лет 8 августа, 17:26 Тони — настоящая модель (Фото:Киевзоо/Facebook)

Самому старому жителю Киевского зоопарка и единственной горилле в Украине Тоне исполнилось 48 лет! О празднике красавчика рассказали на странице Киевзоо.

Сотрудники зоопарка устроили Тони праздничный завтрак на его «фазенде». Кроме того, у украинцев есть возможность присоединиться к поздравлениям.

«Юннаты Киевзоо организовали специальный уголок у вольера, где с помощью разноцветных фломастеров можно создать памятное поздравление. Завтрак именинника и уголок поздравлений ждут вас 9 и 10 августа с 11:00 до 13:00 — присоединяйтесь!» — говорится в посте.

Видео дня

Ранее горилла Тони рассмешил украинцев тем, что разорвал плед, который ему подарили немцы на Рождественские праздники. 12 января он получил вкусный подарок из Германии, куда посреди полукилограмма изюма положили еще и одеяло. Отметим, что из подарка не уцелело ничего.

«Тони красавчик», — говорится в посте. На видео горилла то надевает то, что осталось от пледа, себе на голову, то игриво подбрасывает лапами куски ткани.

Напомним, что в Киевском зоопарке рассказали о выжившей после обстрелов жилого дома Оболонского района желтоухой черепахе Торе.



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