С днем рождения, Тони! Единственной горилле в Украине исполнилось 48 лет
Тони — настоящая модель (Фото:Киевзоо/Facebook)
Самому старому жителю Киевского зоопарка и единственной горилле в Украине Тоне исполнилось 48 лет! О празднике красавчика рассказали на странице Киевзоо.
Сотрудники зоопарка устроили Тони праздничный завтрак на его «фазенде». Кроме того, у украинцев есть возможность присоединиться к поздравлениям.
«Юннаты Киевзоо организовали специальный уголок у вольера, где с помощью разноцветных фломастеров можно создать памятное поздравление. Завтрак именинника и уголок поздравлений ждут вас 9 и 10 августа с 11:00 до 13:00 — присоединяйтесь!» — говорится в посте.
Ранее горилла Тони рассмешил украинцев тем, что разорвал плед, который ему подарили немцы на Рождественские праздники. 12 января он получил вкусный подарок из Германии, куда посреди полукилограмма изюма положили еще и одеяло. Отметим, что из подарка не уцелело ничего.
«Тони красавчик», — говорится в посте. На видео горилла то надевает то, что осталось от пледа, себе на голову, то игриво подбрасывает лапами куски ткани.
Напомним, что в Киевском зоопарке рассказали о выжившей после обстрелов жилого дома Оболонского района желтоухой черепахе Торе.
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