Собирал их четыре года. Киевский школьник передал 10 тысяч гривен на нужды ВСУ

11 августа, 14:53
Собирал парень по 50 копеек и по гривне (Фото:Михаил Федоров/Facebook)

Собирал парень по 50 копеек и по гривне (Фото:Михаил Федоров/Facebook)

Школьник из Киева Юра передал на нужды ВСУ 10 тысяч гривен, которые он собирал в копилку в течение 4 лет. Об этом сообщил министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров в своих соцсетях.

«Юре 12 лет. Он ходит в 7 класс киевской школы, поет в Национальной опере Украины, мечтает построить бизнес в IT и встретиться с Илоном Маском. Но еще больше Юра хочет победы для Украины. Поэтому парень передал 10 тысяч гривен на Армию дронов через UNITED24», — пишет Федоров.

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https://www.facebook.com/mykhailofedorov.com.ua/posts/pfbid02k18oMMDYQU2APuz5Ry9VWpLCzrmLS5WZEGZ1cB3GU9abkR3o1kBY7cbhNVZEfYtPl

Чтобы собрать такую сумму, молодой человек зарабатывал пением и откладывал из подарков родных. Во время войны школьник решил, что самое главное сейчас — помочь защитникам Украины.

«Круто, что дети становятся примерами для взрослых. Уверен, что Юра обязательно встретится с Илоном Маском и построит мощную IT-компанию, которая станет резидентом «Дія.City», — добавляет министр цифровой трансформации.

Напомним, что недавно десятилетняя Дарья Безуглая из Одесчины отрезала 58 сантиметров своих волос, продала их и передала 10 400 гривен на помощь ВСУ.

Также украинский ведущий и волонтер Сергей Притула рассказал, что 10-летняя Валерия из Киева игрой в шашки собрала для ВСУ более 20 тысяч гривен.

«Валерия. 10 лет. Играла на улице в шашки с людьми. Если человек проигрывал — платил за игру. Проиграли все, кто играл с Валерией. Валерия — чемпионка мира по шашкам. И спонсор нашего фонда. + 21 000 грн в копилку», — написал Притула в Facebook.

Редактор: Дарина Грисюк

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Теги:   Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Благотворительность Дети Михаил Федоров

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