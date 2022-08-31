«Белую ткань для флагов заказывали?». Киевский блогер потроллил коллаборантов из Новой Каховки 31 августа, 21:23 Забрать белую ткань коллаборантам предложили на Антоновском мосту (Фото:Скриншоты с видео)

Киевский блогер Антон Скуратов опубликовал в своем инстаграмм-профиле видео звонка в «полицию» Новой Каховки, Херсонская область. Он предложил коллаборантам забрать белую ткань, которую они якобы заказывали для их флагов и спросил о разрешении на проведение массового мероприятия с участием ВСУ.

Парень рассказал, что подготовил белую ткань, которую якобы заказывала новокаховская «полиция» для флагов, с которыми они будут сдаваться в плен ВСУ. «Заказ» Скуратов предлагает забрать на Антоновском мосту.

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Затем он спросил, может ли полиция выдать разрешение на проведение массового мероприятия с участием ВСУ и пиротехникой с огнем в Новой Каховке. В конце диалога коллаборант бросил трубку.

Напомним, что 29 августа Вооруженные силы Украины начали наступательные действия по разным направлениям на юге, в том числе и на Херсонщине — об этом Общественному рассказала руководитель объединенного прессцентра Сил охраны и обороны Юг Наталья Гуменюк. Как теперь работать, есть и спать, украинцы не знают — все следят за новостями из Херсона. НВ собрал последние посты.

Также в Министерстве обороны Великобритании рассказали о перспективах украинского наступления в Херсонской области .

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