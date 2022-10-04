Назвали Изюмом. Спасатели из Киева, которые помогали коллегам из Харьковской области, вернулись в столицу с котом 4 октября, 08:15 Милота (Фото:ГСЧС/Facebook)

Столичные спасатели из ГСЧС, которые помогали своим коллегам из Харьковщины разбирать завалы и восстанавливать гражданскую инфраструктуру городов после оккупантов, вернулись в Киев с рыжим котом. Животное назвали в честь освобожденного города Харьковской области — Изюм. О рыженьком рассказала пресс-служба ГСЧС.

"Его роль в течение этих 10 дней трудно переоценить. Изюм был для наших спасателей своеобразным психологом, ведь после увиденного ужаса можно было всегда подойти к котику, погладить его и на миг забыть все то, что совершили россияне”, - говорится в сообщении.

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Работники ГСЧС пытались найти настоящих владельцев кота, но ни один из местных опрошенных жителей животное не узнал. Поэтому спасатели решили забрать нового друга с собой в Киев.

Напомним, что в одном из подразделений бригады терробороны Ровенщины служит Лори — охотничья собака породы бигль. Ее с собой привез один из военных, с тех пор собака сообщает бойцам о чужаках и бережно прячет вещи тех, кто не хочет кормить ее колбаской.

