Чтобы «выспаться»: киевлянка потребовала убрать из Киева ЗРК Patriot. Разгоревшийся скандал вскрыл шокирующие факты — видео 2 июня, 11:19 Ранее девушка желала украинцам подавятся кровью собственных детей (Фото:Скриншот видео t.me/kyivoperativ/коллаж NV)

В Украине разгорелся скандал из-за жительницы Киева, возмутившейся присутствием в городе зенитно-ракетных комплексов Patriot, защищающих его жителей от воздушных ударов РФ.

О своем недовольстве она решила рассказать у себя в соцсетях.

«Гениальный» план девушки состоит в том, чтобы передислоцировать Patriot в западные регионы Украины, оставив столицу без прикрытия от российских ракет.

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Вероятно, таким образом она намекает, что РФ бьет по Киеву именно в попытке уничтожить эти ЗРК, а если их убрать, то обстрелы сразу же прекратятся, и она сможет, наконец, выспаться.

«Сегодня мучает один вопрос, а можно ли этот гребенный Patriot забрать куда-нибудь, например, на запад Украины. Чтобы просто выспаться. Пусть немного они не спят. Потому что очень расслабились даже во время комендантского часа. А мы спим. Надеюсь за такое желание наша страна в СБУ не вызывает, потому что маразма и так хватает», — заявила киевлянка.

Такие высказывание сразу же вызвали резонанс в украинском обществе, а Telegram-канал Київ оперативний установил, что девушка на видео, скрывающаяся под ником «moon__girl888» — это Екатерина Тимофиева, которая и ранее распространяла у себя подобные нарративы кремлевской пропаганды, добавляя от себя человеконенавистнические высказывания об убийствах детей, что явно выглядит как уголовное преступление.

«Наша страна мило отмывает бабки себе в карманчик нашей кровью и кричит, что мы белые и пушистые. Надеюсь „пушистики“ подавятся кровью собственных детей… В любой ссоре всегда виноваты оба, всегда есть выгода обоих», — говорится в обнародованном скриншоте одного из ее постов.

В связи с этим пользователи требуют от СБУ заняться данной особой, которая фактически снимает с РФ ответственность за ее военные преступления, перекладывая ее на США и самих украинцев.