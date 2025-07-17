Сомелье столичного ресторана вместо того, чтобы закупить алкоголь, проиграл около 1,7 миллиона гривен в казино

В Киеве мужчина проиграл в казино деньги, за которые должен был купить алкоголь (Фото: Нацполиция)

В Киеве мужчина проиграл в казино около 1,7 миллиона гривен , которые ему выделили на закупку алкогольных напитков.

Об этом сегодня, 17 июля, сообщили в Нацполиции. Как отмечают правоохранители, 34-летний мужчина, пользуясь доверием коллег, руководства и постоянных клиентов, предлагал им вкладывать деньги в якобы выгодную закупку элитного алкоголя для дальнейшей перепродажи VIP-клиентам.

Однако вместо приобретения алкоголя, полученные средства он тратил в онлайн-казино. Ни один из его клиентов не получил ни обещанного товара, ни прибыли.

От мошеннических действий киевлянина пострадали семь человек. Они либо передавали ему наличные лично, либо переводили деньги на его банковские счета. Каждый из них потерял около шести тысяч долларов.

Мужчине сообщили о подозрении по ч. 4 ст. 190 Уголовного кодекса Украины — мошенничество. Ему грозит до восьми лет тюремного заключения.