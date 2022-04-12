«Как тебя не любить?». Подборка мемов и шуток о возвращении украинцев в столицу 12 апреля, 19:14 Цей матеріал також доступний українською Как тебя не любить, Киев мой? (Фото:in ukraine we dont say/Instagram)

Идет второй месяц войны Украины с Россией. Бойцам ВСУ удалось отогнать оккупантов от Киева, а в столицу начали потихоньку возвращаться ее жители. Сеть уже приготовила мемы о приезде киевлян, а НВ собрало лучшие из них.

Блогер и политик Виталий Чепинога пошутил о тех, кто вернулся в Киев, но знакомым советует не спешить.

Всем давно пора поливать вазоны.

Все скучают по киевской атмосфере.

Видео дня

Фото: Facebook/Memagram

Главное уговорить родителей отпустить вас.

Краткое напоминание.

Фото: Facebook

В Украине мы говорим:

Да, город оживает.

Всех ждет та же кастрюлька с гречкой.

Фрапучино!

Напомним, что недавно жительница села Победа Киевской области украла у российских оккупантов цинк с боеприпасами, когда те спали.



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