«Как тебя не любить?». Подборка мемов и шуток о возвращении украинцев в столицу
Как тебя не любить, Киев мой? (Фото:in ukraine we dont say/Instagram)
Идет второй месяц войны Украины с Россией. Бойцам ВСУ удалось отогнать оккупантов от Киева, а в столицу начали потихоньку возвращаться ее жители. Сеть уже приготовила мемы о приезде киевлян, а НВ собрало лучшие из них.
Блогер и политик Виталий Чепинога пошутил о тех, кто вернулся в Киев, но знакомым советует не спешить.
Всем давно пора поливать вазоны.
Все скучают по киевской атмосфере.
Главное уговорить родителей отпустить вас.
Краткое напоминание.
В Украине мы говорим:
Да, город оживает.
Всех ждет та же кастрюлька с гречкой.
Фрапучино!
Напомним, что недавно жительница села Победа Киевской области украла у российских оккупантов цинк с боеприпасами, когда те спали.
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