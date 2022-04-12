«Как тебя не любить?». Подборка мемов и шуток о возвращении украинцев в столицу

12 апреля, 19:14
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Как тебя не любить, Киев мой? (Фото:in ukraine we dont say/Instagram)

Как тебя не любить, Киев мой? (Фото:in ukraine we dont say/Instagram)

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Идет второй месяц войны Украины с Россией. Бойцам ВСУ удалось отогнать оккупантов от Киева, а в столицу начали потихоньку возвращаться ее жители. Сеть уже приготовила мемы о приезде киевлян, а НВ собрало лучшие из них.

Блогер и политик Виталий Чепинога пошутил о тех, кто вернулся в Киев, но знакомым советует не спешить.

https://www.facebook.com/vitalii.chepynoga/posts/5272763682768278

Всем давно пора поливать вазоны.

https://www.facebook.com/Memagramm/posts/111353788210606

Все скучают по киевской атмосфере.

Видео дня
Facebook/Memagram
Фото: Facebook/Memagram

Главное уговорить родителей отпустить вас.

@vlad_shevchenko

♬ оригінальний звук - Влад Шевченко

Краткое напоминание.

Facebook
Фото: Facebook

В Украине мы говорим:

Да, город оживает.

https://twitter.com/lebedintseva_k/status/1513549626254712838

Всех ждет та же кастрюлька с гречкой.

https://twitter.com/smpryk/status/1513130052677996553

Фрапучино!

Напомним, что недавно жительница села Победа Киевской области украла у российских оккупантов цинк с боеприпасами, когда те спали.

Редактор: Дарина Грисюк

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Теги:   Киев Российско-украинская война Возвращение

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