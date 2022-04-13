Попытка «померяться патриотизмом». Как отреагировала Сеть на «назидательный» пост всем, кто возвращается в Киев

13 апреля, 14:21
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Как тебя не любить, Киев мой? (Фото:Reuters)

Как тебя не любить, Киев мой? (Фото:Reuters)

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11 апреля в Facebook пользовательница Светлана Олишевская опубликовала пост, в котором расписала новые нормы поведения для каждого, кому пришлось уехать из Киева и тех, кто решил вернуться. Многие медийные персоны отметили, что текст написан свысока, хотя само сообщение распространили 12 тысяч раз. НВ собрало реакцию украинцев.

В посте Олишевская расписывает, что делать можно, что нет, а в некоторых предложениях даже отмечает, что за определенные действия человека могут избить.

https://www.facebook.com/svetik.olishevskaya/posts/2307923122682015

На пост отреагировал главный редактор Бабеля Евгений Спирин. Он отметил, что посмеялся над ним и напомнил гражданам, что город берегли для каждого, кто будет готов вернуться.

Видео дня
https://www.facebook.com/mark.spirin.3/posts/5492093957492073

Также Спирин решил пошутить и написал аналогичное сообщение, но о задержанном СБУ пророссийском нардепе от ОПЗЖ Викторе Медведчуке.

https://www.facebook.com/mark.spirin.3/posts/5494559170578885

Журналист Роман Губа обратился к подписчикам с важным напоминанием.

Facebook
Фото: Facebook

Консультантка из пиара Ольга Ларина отметила, что это очередная попытка «померяться патриотизмом».

https://www.facebook.com/larina.olga/posts/7286216241419974

Украинский рэпер Андрей Фрил написал собственный, довольно милый пост для каждого, кто возвращается в столицу.

https://www.facebook.com/freelapiz/posts/10224773101172049

Соучредитель Prometheus Иван Примаченко описал, в чем главная угроза подобных постов.

https://www.facebook.com/100001327329220/posts/4828365300551000/?d=n

Журналистка Общественного Дарья Горная отметила, что все это можно было написать «без снобизма и излишней претенциозности».

https://www.facebook.com/100001351210468/posts/4955674361154222/?d=n

Напомним, что длится второй месяц войны Украины с Россией. Бойцам ВСУ удалось отогнать оккупантов от Киева, а в столицу начали потихоньку возвращаться ее жители. Сеть уже приготовила мемы о приезде киевлян, а НВ собрало лучшие из них.

Редактор: Дарина Грисюк

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Теги:   Киев Патриотизм Реакция соцсетей Возвращение

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