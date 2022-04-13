Попытка «померяться патриотизмом». Как отреагировала Сеть на «назидательный» пост всем, кто возвращается в Киев 13 апреля, 14:21 Цей матеріал також доступний українською Как тебя не любить, Киев мой? (Фото:Reuters)

11 апреля в Facebook пользовательница Светлана Олишевская опубликовала пост, в котором расписала новые нормы поведения для каждого, кому пришлось уехать из Киева и тех, кто решил вернуться. Многие медийные персоны отметили, что текст написан свысока, хотя само сообщение распространили 12 тысяч раз. НВ собрало реакцию украинцев.

В посте Олишевская расписывает, что делать можно, что нет, а в некоторых предложениях даже отмечает, что за определенные действия человека могут избить.

На пост отреагировал главный редактор Бабеля Евгений Спирин. Он отметил, что посмеялся над ним и напомнил гражданам, что город берегли для каждого, кто будет готов вернуться.

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Также Спирин решил пошутить и написал аналогичное сообщение, но о задержанном СБУ пророссийском нардепе от ОПЗЖ Викторе Медведчуке.

Журналист Роман Губа обратился к подписчикам с важным напоминанием.

Фото: Facebook

Консультантка из пиара Ольга Ларина отметила, что это очередная попытка «померяться патриотизмом».

Украинский рэпер Андрей Фрил написал собственный, довольно милый пост для каждого, кто возвращается в столицу.

Соучредитель Prometheus Иван Примаченко описал, в чем главная угроза подобных постов.

Журналистка Общественного Дарья Горная отметила, что все это можно было написать «без снобизма и излишней претенциозности».

Напомним, что длится второй месяц войны Украины с Россией. Бойцам ВСУ удалось отогнать оккупантов от Киева, а в столицу начали потихоньку возвращаться ее жители. Сеть уже приготовила мемы о приезде киевлян, а НВ собрало лучшие из них.



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