Достойная замена. Киевляне создали петицию, чтобы на месте памятника Ленину на бульваре Шевченко установили бесплатный общественный туалет 30 августа, 17:55 Фото, конечно, иллюстративное, но туалет будет однозначно лучше выглядеть (Фото:Lian Begett/Unsplash)

На сайте Киевского городского совета появилась электронная петиция, в которой автор предлагает установить бесплатный общественный туалет на месте памятника лидеру большевистского движения Владимиру Ленину.

«Предлагаю на месте, где стоял памятник В. Ленину (50.442359,30.520001 — начало бульвара Т. Шевченко) установить бесплатный общественный туалет. Пусть люди понемногу „смывают“ грехи с этого места», — пишет автор петиции Александр Горощенко.

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Предложение должно собрать 6000 тысяч голосов, за один день его поддержали 320 граждан, и цифра постоянно растет.

Напомним, что петиция одессита Алексея Матвеева о том, чтобы заменить памятник российской императрице Екатерине II на памятник американскому порноактеру Билли Геррингтону набрала более 25 тысяч и уже получила ответ президента Украины Владимира Зеленского.

Также отметим, что на сайте электронных петиций у каждого украинца есть возможность высказать свое предложение относительно определенных улучшений, которые они хотят видеть в своей стране. Иногда среди действительно полезных вариантов встречаются довольно забавные. НВ собрал несколько примеров.

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