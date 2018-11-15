Киевлянин проверил тепловизором, как чиновники экономят тепло. Не экономят

Чиновники раздают теплые кредиты с открытой форточкой.
Киевлянин Святослав Павлюк сфотографировал с помощью тепловизора здания Министерства регионального развития и Государственную фискальную службу. Он отметил, что делал снимки в воскресенье в 21:30, когда в офисах никого не могло быть.
Яркий свет - это тепло, которое выходит через окна, которые оставили открытыми.
В комментариях предположили, что это могут быть чиновники, которые работают в воскресенье.
На что Святослав ответил, что света в окнах не было.
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