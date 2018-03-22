Хулиган снял с вывески McDonald's одну букву и кардинально поменял ее смысл

Слоган стал созвучен со стереотипом о работниках популярного фастфуда

Работник ресторана быстрого питания McDonalds опубликовал на форуме Reddit снимок их рекламного щита, на котором слово closers заменено на losers.

McDonald's разместил объявление о том, что они ищут в штат сотрудников вечерней смены (англ. - closers). Неизвестный пранкер убрал с надписи букву "с", так что надпись стала гласить: "Нанимаем на работу неудачников", что отсылает с стереотипу о работниках популярного фастфуда.

На форуме оценили ироничную шутку, но отметили, что работники McDonalds трудолюбивы и ответственно выполняют свою работу.

"Я всегда отношусь с уважением к людям, которые работают в McDonalds и делают свою работу хорошо. Я не считаю их неудачниками. Тем не менее это забавно"

"Гарантирую, что тот кто это сделал, сам - безработный"

"У меня есть школьный приятель, который постоянно снимает букву "F" с надписи "Now Hiring All Shifts" на рекламе Burger King"