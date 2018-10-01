01 октября 2018, понедельник

Художник изобразил разные породы собак в виде воинов. Получилось очень правдоподобно

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Доберман-рыцарь и Корги-стражник
bloodynik_art via Instagram

Доберман-рыцарь и Корги-стражник

Как выглядели бы собаки, если были могучими воинами, лучниками, рыцарями или магами? Ответ на этот вопрос дал художник bloodynik_art.

На серию рисунков его натолкнула мысль превратить собак в кентавров, пишет Bored Panda. Его боевые псы настолько понравились издателю игр THE DECK OF MANY MONSTERS, что теперь они станут персонажами настольной игры. 

Пудель-колдун

Корги-страж

Хаски-варвар

Чау-чау-трактирщик

Доберман-рыцарь

Сиба-ину-самурай

Грейхаунд-лучник

Сенбернар-монах

Такса-инквизитор

\

Спаниэль-адмирал

Бульдог-гладиатор

Немецкий дог - волшебник

Мопс-арбалетчик

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