Художник изобразил разные породы собак в виде воинов. Получилось очень правдоподобно

bloodynik_art via Instagram

Как выглядели бы собаки, если были могучими воинами, лучниками, рыцарями или магами? Ответ на этот вопрос дал художник bloodynik_art.

На серию рисунков его натолкнула мысль превратить собак в кентавров, пишет Bored Panda. Его боевые псы настолько понравились издателю игр THE DECK OF MANY MONSTERS, что теперь они станут персонажами настольной игры.

Пудель-колдун

Корги-страж

Хаски-варвар

Чау-чау-трактирщик

Доберман-рыцарь

Сиба-ину-самурай

Грейхаунд-лучник

Сенбернар-монах

Такса-инквизитор

Спаниэль-адмирал

Бульдог-гладиатор

Немецкий дог - волшебник

Мопс-арбалетчик

