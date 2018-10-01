Художник изобразил разные породы собак в виде воинов. Получилось очень правдоподобно

Как выглядели бы собаки, если были могучими воинами, лучниками, рыцарями или магами? Ответ на этот вопрос дал художник bloodynik_art.
На серию рисунков его натолкнула мысль превратить собак в кентавров, пишет Bored Panda. Его боевые псы настолько понравились издателю игр THE DECK OF MANY MONSTERS, что теперь они станут персонажами настольной игры.
Пудель-колдун
Корги-страж
Хаски-варвар
Чау-чау-трактирщик
Доберман-рыцарь
Сиба-ину-самурай
Грейхаунд-лучник
Сенбернар-монах
Такса-инквизитор
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Спаниэль-адмирал
Бульдог-гладиатор
Немецкий дог - волшебник
Мопс-арбалетчик
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