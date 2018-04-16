Хоккеист пытался подарить маленькой болельщице шайбу. Получилось только с шестого раза - видео

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Первые две шайбы достались мальчикам по соседству
скрин из видео

Первые две шайбы достались мальчикам по соседству

Хоккеист НХЛ Бретт Коннолли пытался подарить маленькой болельщице шайбу. Он потратил две штуки и сделал пять попыток, но все же смог.

Курьезный инцидент произошел во время матча между командами Washington Capitals и Columbus Blue Jackets. Коннолли увидел грустное лицо девочки и решил порадовать ее подарком. Правда первые две шайбы достались мальчикам по соседству. 

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