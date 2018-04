Хоккеист пытался подарить маленькой болельщице шайбу. Получилось только с шестого раза - видео

Хоккеист НХЛ Бретт Коннолли пытался подарить маленькой болельщице шайбу. Он потратил две штуки и сделал пять попыток, но все же смог.

Курьезный инцидент произошел во время матча между командами Washington Capitals и Columbus Blue Jackets. Коннолли увидел грустное лицо девочки и решил порадовать ее подарком. Правда первые две шайбы достались мальчикам по соседству.

She wanted a puck so badly, that her reaction just might melt your heart ❤️pic.twitter.com/CCy3w8hB4B