Хочу всегда знать где и с кем ты. В Сети появилась новая украинская реклама про эмоциональное насилие

Постоянный контроль, упреки и подавление личности. В Сети появилась социальная реклама про привычки, которые не кажутся насилием, но им являются.
Ролик снял Фонд Народонаселения ООН в Украине. Авторы призывают обращать внимание на требования партнера, которые вам не приятны, и не позволять контролировать себя.
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