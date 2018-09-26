26 сентября 2018, среда

Хочу всегда знать где и с кем ты. В Сети появилась новая украинская реклама про эмоциональное насилие

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Не позволяйте решать за себя
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Не позволяйте решать за себя

Постоянный контроль, упреки и подавление личности. В Сети появилась социальная реклама про привычки, которые не кажутся насилием, но им являются.

Ролик снял Фонд Народонаселения ООН в Украине. Авторы призывают обращать внимание на требования партнера, которые вам не приятны, и не позволять контролировать себя. 

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