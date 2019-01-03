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18 лет подряд. Родители каждый день решают с помощью компьютерной игры, кто будет делать чай

Сегодня, 18:09
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Они знают все сокращения, пароли и секреты

bork1138 via Reddit

В Сети нашли самый милый способ решения бытовых споров.

Пользователь форума Reddit bork1138 опубликовал фотографию своих родителей, которые играют в гонки Mario Kart 64. Таким образом c 2001 года они решают, кто будет делать чай.

Папа обычно играет за гриба Тоада, а мама - за Варио или Йоши. Сначала они сражаются в режиме Гран-при, а потом в Битву. 

bork1138 говорит, что приставка Nintendo 64 была его рождественским подарком в 1999-м, но вскоре родители перехватили инициативу. 

Они знают все секретные ходы, сокращения, пароли и хитрости вплоть до того, что договорились их не использовать. 

А вот фото, сделанное четыре года назад. 

THE PROOF

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