«Где майор Томов?». Z-пропагандист обвинил своих же коллег во лжи о разведчиках ВС РФ, пропавших возле Казачьих Лагерей — видео 9 августа, 11:16 Российская пропаганда пытается скрыть разгром ВС РФ возле Казачьих Лагерей (Фото:t.me/operativnoZSU)

На днях стало известно об очередной высадке ВСУ на левом берегу Днепра и создании нового плацдарма возле Казачьих Лагерей Херсонской области.

В ответ на это россияне отправили туда дополнительные силы, после чего заявили, что указанный район якобы снова под контролем РФ, а украинские военные либо убиты, либо попали в плен.

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Кроме того, было обнародовано видео с командиром разведгруппы оккупантов майором Томовым, отчитывающимся об «успешном» выполнении задачи.

Фото: NOELreports/Twitter

Однако вскоре выяснилось, что речь идет о банальном фейке с использованием так называемой «консервы».

Как оказалось, опубликованные кадры были сняты уже давно, а Томов, как и все его разведчики пропали, в связи с чем известный в РФ z-пропагандист Тринадцатый (Егор Гузенко), устроил настоящую истерику, обвинив своих коллег во лжи.

«Разъ*бу немножечко военкоров русской весны и всех, кто говорит, что: „Вот, смотри, майор Томов. Вон он видео прислал“… Майор Томов с четырех утра не выходит на связь вместе с разведгруппой, с которой они ушли в выход. То видео, которое вы выложили, там, во-первых, весенняя трава, и видео старое. Он говорит: „Плацдарм под Новой Каховкой“. Он не называет конкретного населенного пункта, куда они ушли в ночь, и не вернулись. Поэтому, хватит пиз*еть людям», — потребовал он в своем обращении.

Фото: NOELreports/Twitter

Фото: NOELreports/Twitter

По словам пропагандиста, украинские военные не только сумели создать у Казачьих Лагерей опорный пункт, разгромив захватчиков и захватив часть из них в плен, но и, воспользовавшись их телефонами и рациями, заманили в засаду отправленное туда россиянами подкрепление.

Фото: NOELreports/Twitter

Фото: t.me/operativnoZSU

Фото: t.me/operativnoZSU

Фото: t.me/operativnoZSU

Такое развитие событий вызвало среди оккупантов настоящую панику, и, вероятно, чтобы разузнать обстановку в этот район и была отправлена разведгруппа Томова.